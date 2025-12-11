👀 Итоги первого дня IХ Всероссийской конференции «Клерка» БУХ.СОВЕТ 2026: о чем рассказали эксперты
Эльвира Митюкова (к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухучета при Нацсовете при Президенте РФ, эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер Группы компаний «Академия успешного бизнеса», аудитор):
Как исчислить НДС в переходном периоде 2025-2026 продавцу и покупателю (подробные таблицы ситуаций и решений)
С 2026 года увеличится период охвата выездной налоговой проверки
Эксперт Митюкова объяснила, почему компаниям на УСН в 2026 году выгоднее заниматься экспортом
Оксана Каверина (руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем, эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» по Оренбургской области, автор онлайн-курсов для бухгалтеров и предпринимателей, аккредитованный Минэком):
Эксперт объяснила, от чего зависит выбор правильной ставки НДС при УСН
С НДС при частичной отгрузке возникают «неотработанные» авансы: пример расчета
Эксперт: брать патент можно хоть каждый месяц — это не налоговая схема
Инесса Мальцева (финансист 25 лет, основатель и руководитель бухгалтерской компании ANDROMEDA 17 лет, председатель Совета директоров GlobalFinance 2, топ-тренер международной бизнес-школы, автор новейшей методики ведения бизнеса на аутсорсинге бухгалтерии, основатель онлайн-школы «Я Аутсорсер»):
Любовь Котова (действительный государственный советник РФ 3 класса, Минфин:
С 2026 года работодателей в двух ситуациях освободили от уплаты страховых взносов
Какие дополнительные тарифы пенсионных взносов 2026 и от чего зависят
Представитель Минфина рассказала, как в 2026 году будут платить страховые взносы на АУСН при совмещении деятельности
Анна Тетерлева (к. э. н., АССA, аттестованный аудитор, директор ООО «Финансовые технологии — Аудит» (топ-15 аудиторских компаний Урала и Западной Сибири), 24 года опыта в финансах, включая работу в «большой четверке» аудиторских компаний мира, эксперт по аудиту, бухучету и МСФО, автор 60 учебных пособий и статей по бухучету и МСФО:
Минимальный перечень показателей бухгалтерского баланса стал больше
В отчете о финансовых результатах — новый обязательный показатель
Оксана Спиркина (руководитель направления ОФД Платформы ОФД, эксперт комитета по автоматизации решений для прослеживаемости движения товаров и денежных средств «Деловой России»):
Эксперт: теперь опасны не ошибки в чеках и по кассе, а их повторяемость
Дмитрий Ряховский (д.э.н., профессор, заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, партнер «ЛЕГИКОН-ПРАВО», член Президентского Совета ИПБ МР, член научно-консультативного совета при ВС РФ, практикующий налоговый консультант — заметил, что по сути – это переход к сплошному и непрерывному автоматизированному контролю):
Выборочные налоговые проверки заменит сплошной и непрерывный контроль
Ряховский: бухгалтерам нужно уважать себя и не подписывать отчетность за директоров
Константин Кисуркин (ведущий эксперт по автоматизации бухгалтерских процессов, менеджер по работе с партнерами в Entera):
Елена Пономарева (эксперт по трудовым отношениям и кадровому учету, кадровый консультант и аудитор, автор и преподаватель курсов по управлению персоналом, кадровому и воинскому учету):
Поездки работников в обособленные подразделения — это командировки. Но не любые
Так насыщенно и полезно прошел первый день IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026». Присоединяйтесь, завтра продолжим!
не надо искажать, сочинять и прочее. Есть чудесная книга на ночь (НК). В которой изложены все способы оптимизации. Нужно постараться и приложить максимум усилий жадному руководству для составления документов (и это не забота ГБ)
ни один жадюга-руководитель, такую служебку не подпишет (только если он в коматозе)