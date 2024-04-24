Как оплачивать налог самозанятому, если он оказал услуги до перехода на НПД, а компания оплатила их после?

Есть ли риски для организации по начислению НДФЛ и страховых взносов?

В связи с тем, что оплата услуг фактически осуществлена в период, когда гражданин уже являлся плательщиком НПД, у последнего возникнет обязанность по обложению указанного дохода НПД, в то время как у организации, обязанность по уплате НДФЛ не возникнет.

Объектом налогообложения по НПД признаются доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ).

При этом датой получения доходов от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) признается дата получения соответствующих денежных средств или дата поступления таких денежных средств на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц, если иное не предусмотрено настоящей статьей (ч. 1 ст. 7 Закона N 422-ФЗ).

Поскольку на дату получения дохода гражданин — физическое лицо являлся плательщиком НПД, именно у него возникнет обязанность по уплате налога с полученного дохода (ст. 10 Закона № 422-ФЗ).

Налоговыми агентами исчисление сумм НДФЛ производится из всех доходов налогоплательщика — физического лица на дату фактического получения дохода, определяемую как день выплаты дохода (в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц) (ст. ст. 210, 223, 226 Налогового кодекса РФ). Следовательно, в рассматриваемой ситуации доход получен физическим лицом, уже имеющим статус плательщика НПД.

Выплаты в пользу физических лиц — плательщиков НПД у организации не признаются объектом обложения страховыми взносами в случае наличия чека, сформированного в установленном порядке (ч. 1 ст. 15 Закона № 422-ФЗ).

В силу п. 1 ст. 420 НК РФ объектом обложения страховыми взносами для плательщиков, если иное не предусмотрено настоящей статьей, признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования.

При этом физические лица — плательщики НПД не относятся к застрахованным лицам в силу ст. 7 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации".

Вместе с тем датой осуществления выплат и иных вознаграждений для плательщиков страховых взносов — организаций является день начисления выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица (п. 1 ст. 424 НК РФ).

В силу п. 1 ст. 421 НК РФ база для исчисления страховых взносов для плательщиков страховых взносов — организаций определяется по истечении каждого календарного месяца как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных п. 1 ст. 420 НК РФ, начисленных отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода нарастающим итогом.

Следовательно, суммы вознаграждений в пользу физического лица по гражданско-правовому договору, предметом которого является оказание услуг, включаются у плательщика страховых взносов — организации в базу для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в месяце, в котором данные суммы были начислены в карточке индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов по каждому физическому лицу на основании акта приемки оказанных услуг после окончательной сдачи результатов оказанных услуг или сдачи отдельных этапов, независимо от даты фактической выплаты указанных сумм (Письмо Минфина России от 23.06.2020 № 03-04-05/54027).