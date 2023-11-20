Можно ли применять НПД при сдаче квартиры в аренду под офис?

Применять НПД в отношении доходов от сдачи в аренду недвижимости можно, только если речь идет о жилье. Как быть в случае сдачи квартиры в аренду под офис?

Применять НПД в отношении доходов от сдачи в аренду недвижимости можно, только если речь идет об аренде (найме) жилого помещения (пп. 3 п. 2 ст. 6 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Это правило должно соблюдаться не только формально, но и фактически.

Организация арендовала квартиру у своего руководителя, который зарегистрировался в качестве самозанятого. НДФЛ с арендной платы по такому договору не удерживался. Но при проверке выяснилось, что по условиям договора квартира передавалась обществу под офис. Это стало поводом для доначисления НДФЛ и штрафа компании-арендатору. Попытка обжаловать доначисления успехом не увенчалась.

Из договора аренды следует, что квартира сдавалась в аренду не как жилое помещение, а как офис с целью регистрации в нем юридического лица и использования в хозяйственной деятельности. Следовательно, доход, поступающий в рамках такого договора, не может рассматриваться как полученный от сдачи в аренду жилого помещения, под действие НПД он не подпадает.

При выплате арендодателю арендной платы организация должна была исчислять и удерживать НДФЛ.

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 22.08.2024 № Ф09-4156/24 по делу № А60-29092/2023