Что делать, если самозанятый аннулировал чек?

Когда самозанятый может законно аннулировать чек

Сделать это можно в двух случаях:

1. если самозанятый неправильно ввел данные в чеке, например, ошибся в сумме, дате платежа или реквизитах компании-заказчика. Чек, сформированный с ошибками, считается недействительным и к оплате не принимается.

2. если по какой-то причине исполнитель-самозанятый вернул деньги заказчику. Аннулировать чек можно и до уплаты налога и после. В приложении есть выбор из двух опций: «Чек сформирован ошибочно» и «Возврат средств». Выбрав первую причину, самозанятый после аннулирования ошибочного чека, обязан сформировать новый с той же датой и передать его заказчику. Действия по «Возврату средств» просто приведут к перерасчету налога. Деньги за уплаченный налог по аннулированному чеку зачтутся в следующий налог или вернутся как излишне уплаченный налог.