Стоимость услуг самозанятого риелтора не уменьшает доход от продажи квартиры

Налогоплательщик (физлицо), реализующий имущество или долю в нем, может заявить вычет по НДФЛ (пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ).

Если недвижимость находилась в собственности физлица менее минимального предельного срока владения, то при ее продаже можно уменьшить свои доходы от продажи имущества на сумму документально подтвержденных расходов, связанных с покупкой этого имущества (подп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ).

При продаже недвижимости, находившейся в собственности «физика» менее минимального предельного срока владения (3 года или 5 лет в зависимости от обстоятельств), с вырученной от продажи суммы нужно уплатить НДФЛ. При этом налоговую базу можно уменьшить:

либо на сумму имущественного вычета (не более 1 млн. рублей);

либо на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение проданной квартиры.

Расходы на услуги самозанятого риелтора, на основании договора и чека, не будут учитываться в целях уменьшения налоговой базы по НДФЛ при продаже квартиры. Т.к. уменьшение суммы облагаемых налогом доходов на сумму расходов на риелторские услуги положениями п. 2 ст. 220 НК не предусмотрено.

источник: Письмо Минфина РФ от 23.08.2021 № 03-04-05/67768