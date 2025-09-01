Что нужно знать при переходе с УСН на НПД?

Индивидуальные предприниматели применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), вправе перейти на специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход« (НПД), (т. е. зарегистрироваться в качестве самозанятого).

Для перехода ИП с УСН на НПД лицу необходимо встать на учет в налоговом органе в качестве плательщика НПД (зарегистрироваться в мобильном приложении «Мой Налог«).

В течение месяца с даты постановки на учет в качестве самозанятого ИП обязан направить в налоговый орган уведомление о прекращении применения УСН по форме № 26.2-8 (утв. приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@).

При этом в уведомлении необходимо указать дату прекращения применения УСН. Такой датой является дата постановки на учет в качестве самозанятого.

Например, если вы встали на учет как плательщик НПД 10.08.2025, то именно эта дата должна быть указана в уведомлении о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась упрощенная система налогообложения по форме № 26.2-8 в графе "уведомляет о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась упрощенная система налогообложения".

Таким образом, будьте внимательны при заполнении уведомления по форме № 26.2-8 и убедитесь, что дата прекращения применения УСН соответствует дате постановки на учет в качестве плательщика НПД, в противном случае постановка на учет в качестве налогоплательщика НПД будет также аннулирована.

Если направить уведомление с нарушением установленного срока или не направить вовсе, постановка на учет в качестве самозанятого аннулируется по решению налогового органа (ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Исключение – ситуация, когда до истечения указанного месячного срока гражданин прекращает регистрацию в качестве ИП. В подобном случае сообщать в налоговый орган о прекращении применения УСН не нужно.

Кроме того, на дату перехода на НПД должны соблюдаться следующие условия: