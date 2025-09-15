Налог на профессиональных доход предлагают взимать по месту жительства самозанятого

В Госдуму поступил законопроект (№1016294-8), корректирующий порядок уплаты НПД.

Читай все про самозанятость на канале «Самозанятый в законе»

Новгородские парламентарии предложили внести поправки в часть 3 статьи 11 Федерального закона от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

По замыслу авторов поправок, оплата налога на профессиональный доход (НПД) должна проходить по месту жительства (месту пребывания) самозанятого, применяющего спецрежим. Сейчас налог взимается там, где налогоплательщик ведет деятельность.

Новгородские парламентарии считают, что налоговые доходы от НПД должны поступать в бюджет того региона, в котором самозанятый зарегистрирован и инфраструктурой которого пользуется.

Кроме того, в случае неуплаты налога в срок, административные расходы и нагрузку по взысканию такой задолженности несут налоговые органы и суды региона места жительства (места пребывания) налогоплательщика налога на профессиональный доход.

– подчеркивают они.

К слову, Правительство РФ не поддерживает рассматриваемые изменения. В своем отзыве на законопроект кабмин отметил, что НПД введен в порядке эксперимента до 31 декабря 2028 года. Поэтому предложения об изменении его параметров целесообразно рассматривать уже после окончания тестирования спецрежима с учетом анализа его результатов.