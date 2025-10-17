Самозанятых ждут новые ужесточения?

Крупный бизнес предлагает самозанятых работать только через цифровые платформы и под командой алгоритмов

Деловые объединения — Российский союз промышленников и предпринимателей, «Опора России» и «Деловая Россия» предложили государству (Роструду) уточнить правила найма, чтобы исключить так называемый обход трудовых отношений.

Главная идея состоит в том, чтобы нанимать сотрудников можно было только через цифровые платформы, причём, находить исполнителя будут полностью автоматизированные алгоритмы, без какого-либо человеческого участия. Самый близкий аналог – система «Яндекс-Такси», которую, по сути дела, предлагается распространить на всю экономику.

Единственное, что нужно будет сделать – это сделать обработку запросов полностью автоматизированной, чтобы исполнителей на вакансию назначал робот, цифровой алгоритм. Система будет расставлять рейтинги заказчикам и работникам, одних понижать в выдаче, других повышать. Так что вместо невидимой руки рынка, трудовыми резервами будет управлять электронная рука цифровой платформы.

Речь идёт о будущем законе о платформенной экономике, который вступит в силу только 1 октября 2026 года. В его текущей версии действительно есть положение о праве цифровых площадок использовать автоматизированные алгоритмы. Но там нет ни слова об обязанности это делать. Более того, в законе нет чёткого определения, что же такое «автоматизированное принятие решения». Эта расплывчатость и оставляет лазейку для недобросовестных игроков.

Чтобы устранить такую неопределённость, бизнес предложил два конкретных критерия для признания алгоритма полностью автоматизированным.

Во-первых, это полное отсутствие людей в процессе принятия решений о подборе исполнителя и определении ему вознаграждения.

Во-вторых, исключение таких систем, где распределение происходит через программных ботов, но на каком-либо этапе всё равно предусмотрено участие человека (например, для окончательного утверждения).

Известно, что Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) идею поддержала. Заместитель руководителя данного ведомства Ян Талбацкий в своём ответном письме отметил, что предлагаемые меры позволят исключить адресную передачу заказов и сведут к минимуму риски подмены трудовых отношений:

Роструд поддержит любые технологии автоматизированного принятия решений оператором посреднической цифровой платформы, которые исключат возможность выбора конкретных исполнителей для выполнения конкретного заказа.

При этом Ян Петрович уточнил, что Роструд не предлагает менять или дополнять сам закон. По его мнению, необходимая база для такой инициативы в нём уже заложена. Всё, что нужно, – это разработать подробные подзаконные акты, которые разъяснят и конкретизируют эти положения.

В аппарате заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Григоренко, который курировал работу над законом о платформенной экономике, заявили, что в самом документе уже прописаны ключевые параметры, позволяющие отличить гражданско-правовые отношения от трудовых. Например: исполнитель не привлекает к работе третьих лиц, у него нет фиксированного графика работы, он не имеет прав на оплачиваемые отпуска и выходные дни. Кроме того, для цифровых платформ уже предусмотрена обязанность устанавливать ограничения на слишком длительную и систематическую работу самозанятого с одним и тем же заказчиком. Именно это является одним из главных признаков трудовых отношений.

Министерство экономического развития РФ также подтвердило, что работа над подзаконными актами уже ведётся совместно с профильными ведомствами, экспертным сообществом и представителями самих платформ.

Как нетрудно догадаться, крупные «платформы» (а по-простому – владельцы сайтов объявлений, таких, как Яндекс или Авито) выступают за инновацию обеими руками.