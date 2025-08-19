ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
Борис Мальцев

Нужен ли ИИ-помощник в консультациях? Сравниваем ответы

Мы встроили искусственный интеллект в сервис Консультаций на Клерке: теперь, дожидаясь ответа эксперта, пользователи могут получить быстрый отклик от ИИ. Но возникает вопрос — насколько такие ответы точны и полезны? Чтобы проверить, мы взяли конкретный пример о сокращённой пятнице и посмотрели, чем отличаются ответы ИИ-помощника и эксперта.

Честно говоря, у меня есть сомнения. Но это все очень интересно.

ИИ-ответ выглядит уверенно, но часто в нём появляются статистика «для красоты» или ссылки на законопроекты, которые так и не стали законом. Для бухгалтера или юриста это риск: ведь ошибка может дорого стоить.

С другой стороны, ИИ помогает быстро сориентироваться и понять общую картину. Но окончательное слово всё равно остаётся за экспертом, который отвечает строго по закону и несёт за это ответственность.

Чтобы наглядно показать разницу, возьмём конкретный вопрос:
«Является ли нарушением не сокращать на час в пятницу рабочий день? Норма в неделю 40 часов».

Сравниваем ответы ИИ и эксперта

Вопрос:

«Является ли нарушением не сокращать на час в пятницу рабочий день? Норма в неделю 40 часов».

Ответ Клерк ИИ

ИИ-помощник объяснил, что сокращение рабочего дня в пятницу Трудовым кодексом РФ не предусмотрено.
Он добавил детали:

  • многие работодатели самостоятельно вводят сокращённую пятницу для мотивации сотрудников;

  • около 28% компаний в России практикуют короткий день в конце недели;

  • в 2024 году в Госдуму вносился законопроект о сокращённой пятнице.

Вывод: сокращение остаётся на усмотрение работодателя.

Ответ эксперта

Эксперт Оксана Мочалкина ответила кратко и строго по закону:

  • сокращение рабочего дня в пятницу не является обязанностью работодателя;

  • порядок работы и отдыха определяется работодателем и закрепляется во внутренних документах;

  • дана ссылка на официальный источник — онлайнинспекция.рф.

Сравнение

Клерк ИИ

Эксперт

Объясняет, что сокращение пятницы не обязательно.

То же самое, но максимально кратко и чётко.

Добавляет статистику: около 28% работодателей сокращают пятницу.

Делает акцент только на законе.

Упоминает законопроект 2024 года.

Приводит ссылку на официальный ресурс.

Стиль «популярный»: мотивация, практика, тенденции.

Стиль «сухой»: юридическая точность.

Вывод: работодатель сам решает.

Вывод: работодатель устанавливает порядок и закрепляет в документах.

Выводы

  1. Для практики ценнее экспертный ответ: он короткий, юридически точный и с опорой на официальный источник.

  2. Ответ ИИ даёт контекст и фон (тенденции, примеры, законопроекты), но юридической силы в нём нет.

  3. Оптимальный вариант для читателя — сначала увидеть развернутый ответ ИИ, чтобы понять общую картину, а затем уточнить детали у эксперта, который подтверждает позицию законом.

Статистика

Аналитика по пользователям консультаций, вызвавших ИИ-помощника.

Дата публикации: 19.08.2025, 23:58

Информации об авторе

Борис Мальцев

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 372 подписчика8 339 постов

