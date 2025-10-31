Бухгалтерам тоже нужен пьедестал! Пару слов про таблицу главных бухгалтеров. А еще: ИИ, RND, Олег

Несколько месяцев назад мы просто экспериментировали с нейросетью, а сегодня у нас — целая система игр, тренажёров и таблица лидеров. Всё это написано с помощью искусственного интеллекта, который теперь кодит быстрее, чем бухгалтер закрывает квартал.

На Клерке мы создали целую систему игр и тренажёров, а все результаты участников объединили в общую Таблицу лидеров. Так появился настоящий спортивный формат бухгалтерского мастерства — где можно не просто учиться, но и соревноваться за звание лучшего.

🧩 Как это работает

Сейчас доступно 12 тренажёров — от «Плана счетов» и «Двойной записи» до «Расчёта зарплаты» и «Возврата денег из кассы».

За каждый тренажёр начисляются баллы — чем сложнее задание и лучше результат, тем выше ваш счёт.

В текущем сезоне максимальный результат — 427 баллов . Но тренажёры появляются новые, и лимит постоянно растёт.

Каждый сезон — это бухгалтерский чемпионат. После завершения сезона таблица фиксируется, и начинается новый забег.

🏆 Топ-5 чемпионов текущего сезона

Natalia_Ars — 334 балла Татьяна Любимова — 311 баллов Вера — 260 баллов gnews spb — 246 баллов Александра Васильева — 176 баллов

Таблица обновляется в реальном времени: прошли тренажёр — и сразу видно, как подрос ваш рейтинг.

Таблица обновляется в реальном времени: прошли тренажёр — и сразу видно, как подрос ваш рейтинг.

Немного истории. Как мы превратили ИИ в вайбкодера Клерка

Как мы всё это сделали так быстро? Сейчас расскажу. Весь этот код мы написали с помощью ИИ. Когда Олег Мальцев попробовал сделать с нейросетью несколько игр (вы все видели эту эволюцию: раз, два, три ), я, как главный бездельник в команде, подхватил идею. Мы попросили ИИ сделать нам API для игр — и наделали тренажёров. Задания брали из наших курсов.

А когда стало получаться, я понял, что можем создать R&D-команду. Теперь мы собираем молодых ребят, которые хотят научиться работать с ИИ, а потом перейти во фронтенд-разработку — или остаться с нами в R&D. Такие быстрые изменения меня, конечно, дико драйвят. Но лучше обо всём этом написала Карина, руководитель Клерка.