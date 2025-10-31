Бухгалтерам тоже нужен пьедестал! Пару слов про таблицу главных бухгалтеров. А еще: ИИ, RND, Олег
На Клерке мы создали целую систему игр и тренажёров, а все результаты участников объединили в общую Таблицу лидеров. Так появился настоящий спортивный формат бухгалтерского мастерства — где можно не просто учиться, но и соревноваться за звание лучшего.
🧩 Как это работает
Сейчас доступно 12 тренажёров — от «Плана счетов» и «Двойной записи» до «Расчёта зарплаты» и «Возврата денег из кассы».
За каждый тренажёр начисляются баллы — чем сложнее задание и лучше результат, тем выше ваш счёт.
В текущем сезоне максимальный результат — 427 баллов. Но тренажёры появляются новые, и лимит постоянно растёт.
Каждый сезон — это бухгалтерский чемпионат. После завершения сезона таблица фиксируется, и начинается новый забег.
🏆 Топ-5 чемпионов текущего сезона
Natalia_Ars — 334 балла
Татьяна Любимова — 311 баллов
Вера — 260 баллов
gnews spb — 246 баллов
Александра Васильева — 176 баллов
Таблица обновляется в реальном времени: прошли тренажёр — и сразу видно, как подрос ваш рейтинг.
Станьте частью первого сезона, улучшайте навыки и попробуйте войти в бухгалтерскую элиту страны!
Немного истории. Как мы превратили ИИ в вайбкодера Клерка
Как мы всё это сделали так быстро? Сейчас расскажу. Весь этот код мы написали с помощью ИИ. Когда Олег Мальцев попробовал сделать с нейросетью несколько игр (вы все видели эту эволюцию: раз, два, три ), я, как главный бездельник в команде, подхватил идею. Мы попросили ИИ сделать нам API для игр — и наделали тренажёров. Задания брали из наших курсов.
А когда стало получаться, я понял, что можем создать R&D-команду. Теперь мы собираем молодых ребят, которые хотят научиться работать с ИИ, а потом перейти во фронтенд-разработку — или остаться с нами в R&D. Такие быстрые изменения меня, конечно, дико драйвят. Но лучше обо всём этом написала Карина, руководитель Клерка. Вот копия поста из ее канала (Подписывайтесь)
Вайбкодеры и перемены
Инновации.
Создали команду вайбкодеров.
История началась с Олега, молодого специалиста без опыта работы, который просто взял и сделал несколько простых игр на сайте. Делал быстро, легко (по крайней мере, со стороны так казалось), и пользователям это понравилось.
Борис Мальцев (https://t.me/totklerk) заметил, что Олег делает это без разработчиков, сам, используя ИИ. Поддержал идею и из этого выросло направление по созданию тренажёров в курсах.
Когда стало понятно, что нужно собрать команду (всего 1–2 человека), разместили вакансию на hh.
За ночь собрали 82 отклика, плюс 13 студентов откликнулись в вузовском чате. Откликов точно было бы больше, но мы искали ребят только в офис. Все отклики поставили на паузу, сейчас отрабатываем каждое резюме.
Сегодня вышел первый кандидат, набор продолжается.
Теперь у Олега формируется команда вайбкодеров.
Задача команды собрать тренажёры для всех курсов. Так обучение становится живым, с геймификацией и высоким уровнем вовлечения.
Появился целый раздел тренажёров на сайте, рейтинги и дневники. (https://www.klerk.ru/game/)
Знаете, что лично меня цепляет?)
Это уже второй случай в Клерке, где большие изменения начинаются с молодых специалистов, без какого-либо опыта работы до Клерка.
Пару лет назад у нас была похожая история.
Ева, SMM-специалист и начинающий email-маркетолог (Клерк ее первое место работы) попросила разрешить ей попробовать продавать вебинары. Помню, как она подошла и сказала: «А можно я попробую продать вебинар, можно поставить на них цену?»
До этого мы собирали только регистрации на бесплатные вебинары и дальше работали с лидами.
Мы поставили цену, дали ей доступ к рассылкам, соцсетям и медийке на сайте. И за один день она сделала продаж больше, чем раньше за месяц.
В первый месяц продажи Роботом (так мы называем продажи без участия менеджеров) выросли втрое, во второй — в семь раз. А через пару лет — в 45 раз.
Это был первый шаг к маркетинговым продажам такого уровня.
Всё началось с человека, которому было интересно сделать иначе.
Без второго условия это не сработало бы.
Должна быть компания, готовая к таким людям. К тем, кто не ждёт одобрения, не боится ошибиться.
Главное не задавить, не отговорить, не отмахнуться. Ну, вы поняли :) Иногда лучше просто дать им пространство и немного веры.
Может, в этом и есть секрет: доверять и не мешать.
Люблю свою работу, компанию и людей.
Хотя иногда приходится расставаться с кем-то и прямым текстом говорить про увольнение, но об этом уже в следующем посте :)
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии4
Какой приз за победу в чемпионате?🏆