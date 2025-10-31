ЦОК ОК АУСН 07.10 Мобильная
Борис Мальцев

Бухгалтерам тоже нужен пьедестал! Пару слов про таблицу главных бухгалтеров. А еще: ИИ, RND, Олег

Несколько месяцев назад мы просто экспериментировали с нейросетью, а сегодня у нас — целая система игр, тренажёров и таблица лидеров. Всё это написано с помощью искусственного интеллекта, который теперь кодит быстрее, чем бухгалтер закрывает квартал.
На Клерке мы создали целую систему игр и тренажёров, а все результаты участников объединили в общую Таблицу лидеров. Так появился настоящий спортивный формат бухгалтерского мастерства — где можно не просто учиться, но и соревноваться за звание лучшего.

🧩 Как это работает

  • Сейчас доступно 12 тренажёров — от «Плана счетов» и «Двойной записи» до «Расчёта зарплаты» и «Возврата денег из кассы».

  • За каждый тренажёр начисляются баллы — чем сложнее задание и лучше результат, тем выше ваш счёт.

  • В текущем сезоне максимальный результат — 427 баллов. Но тренажёры появляются новые, и лимит постоянно растёт.

  • Каждый сезон — это бухгалтерский чемпионат. После завершения сезона таблица фиксируется, и начинается новый забег.

🏆 Топ-5 чемпионов текущего сезона

  1. Natalia_Ars — 334 балла

  2. Татьяна Любимова — 311 баллов

  3. Вера — 260 баллов

  4. gnews spb — 246 баллов

  5. Александра Васильева — 176 баллов

Таблица обновляется в реальном времени: прошли тренажёр — и сразу видно, как подрос ваш рейтинг.

Станьте частью первого сезона, улучшайте навыки и попробуйте войти в бухгалтерскую элиту страны!

Немного истории. Как мы превратили ИИ в вайбкодера Клерка

Как мы всё это сделали так быстро? Сейчас расскажу. Весь этот код мы написали с помощью ИИ. Когда Олег Мальцев попробовал сделать с нейросетью несколько игр (вы все видели эту эволюцию: раз, два, три ), я, как главный бездельник в команде, подхватил идею. Мы попросили ИИ сделать нам API для игр — и наделали тренажёров. Задания брали из наших курсов.

А когда стало получаться, я понял, что можем создать R&D-команду. Теперь мы собираем молодых ребят, которые хотят научиться работать с ИИ, а потом перейти во фронтенд-разработку — или остаться с нами в R&D. Такие быстрые изменения меня, конечно, дико драйвят. Но лучше обо всём этом написала Карина, руководитель Клерка. Вот копия поста из ее канала (Подписывайтесь)

Вайбкодеры и перемены

Инновации.

Создали команду вайбкодеров.

История началась с Олега, молодого специалиста без опыта работы, который просто взял и сделал несколько простых игр на сайте. Делал быстро, легко (по крайней мере, со стороны так казалось), и пользователям это понравилось.

Борис Мальцев (https://t.me/totklerk) заметил, что Олег делает это без разработчиков, сам, используя ИИ. Поддержал идею и из этого выросло направление по созданию тренажёров в курсах.

Когда стало понятно, что нужно собрать команду (всего 1–2 человека), разместили вакансию на hh.

За ночь собрали 82 отклика, плюс 13 студентов откликнулись в вузовском чате. Откликов точно было бы больше, но мы искали ребят только в офис. Все отклики поставили на паузу, сейчас отрабатываем каждое резюме.

Сегодня вышел первый кандидат, набор продолжается.

Теперь у Олега формируется команда вайбкодеров.

Задача команды собрать тренажёры для всех курсов. Так обучение становится живым, с геймификацией и высоким уровнем вовлечения.

Появился целый раздел тренажёров на сайте, рейтинги и дневники. (https://www.klerk.ru/game/)

Знаете, что лично меня цепляет?)

Это уже второй случай в Клерке, где большие изменения начинаются с молодых специалистов, без какого-либо опыта работы до Клерка.

Пару лет назад у нас была похожая история.

Ева, SMM-специалист и начинающий email-маркетолог (Клерк ее первое место работы) попросила разрешить ей попробовать продавать вебинары. Помню, как она подошла и сказала: «А можно я попробую продать вебинар, можно поставить на них цену?»

До этого мы собирали только регистрации на бесплатные вебинары и дальше работали с лидами.

Мы поставили цену, дали ей доступ к рассылкам, соцсетям и медийке на сайте. И за один день она сделала продаж больше, чем раньше за месяц.

В первый месяц продажи Роботом (так мы называем продажи без участия менеджеров) выросли втрое, во второй — в семь раз. А через пару лет — в 45 раз.

Это был первый шаг к маркетинговым продажам такого уровня.

Всё началось с человека, которому было интересно сделать иначе.

Без второго условия это не сработало бы.

Должна быть компания, готовая к таким людям. К тем, кто не ждёт одобрения, не боится ошибиться.

Главное не задавить, не отговорить, не отмахнуться. Ну, вы поняли :) Иногда лучше просто дать им пространство и немного веры.

Может, в этом и есть секрет: доверять и не мешать.

Люблю свою работу, компанию и людей.

Хотя иногда приходится расставаться с кем-то и прямым текстом говорить про увольнение, но об этом уже в следующем посте :)

Дата публикации: 07.11.2025, 15:55

