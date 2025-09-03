ЦОК КПП Общ 27.08 Мобильная
Борис Мальцев

На Клерке появилась игра «Сапёр» с Таблицей лидеров

Классическая игра из Windows теперь доступна бухгалтерам онлайн — с Таблицей лидеров и возможностью соревноваться за звание чемпиона.

На «Клерке» запустили новую игру — легендарный «Сапёр». Теперь можно не только отвлечься от отчетов и расслабиться за любимой головоломкой, но и посоревноваться с другими участниками.

Мы добавили Таблицу лидеров: в реальном времени видно, кто лучший среди игроков. Сейчас чемпион — пользователь Василий. В таблице лидеров есть я, Олег Мальцев и VadimBA.

🎮 История игры

«Сапёр» впервые появился в составе Windows в 1990 году. Microsoft включила его в систему, чтобы научить пользователей работать с мышью: игра требовала точных кликов и аккуратного наведения курсора. Со временем «Сапёр» стал культовой офисной игрой и символом ностальгии по первым версиям Windows.

В «Сапера» играли все сотрудники Microsoft, в том числе основатель Билл Гейтс, рассказал бывший менеджер компании по продукту Брюс Райан (Bruce Ryan). По словам Райана, однажды он установил рекорд и предложил всем сотрудникам побить его. В итоге на вызов отликнулся только Гейтс, который прятался в кабинете президента компании Майкла Холлмана, чтобы поиграть.

🛠 Как «Сапёр» появился на Клерке

Это Олег Мальцев

Идею адаптировать классическую игру для бухгалтерского сообщества реализовал Олег Мальцев. С помощью искусственного интеллекта он собрал версию специально для Клерка, добавив современный функционал — Таблицу лидеров.

Теперь «Сапёр» стал частью развлекательных сервисов Клерка, и вы можете проверить, сможете ли побить рекорд Василия!

Другие игры для бухгалтеров на «Клерке»

  • Бухспринт 30 — выбери правильные счета в типовых проводках, успей за 30 секунд!

  • Виселица для бухгалтеров — угадывайте профильные термины и выигрывайте Клерк.Премиум.

  • Тренажёр по проводкам — за 90 секунд составьте как можно больше правильных бухгалтерских проводок.

  • Сапёр — интеллектуальная перезагрузка для бухгалтеров.

  • Косынкасложи косынку, пока ждешь штрафа от РКН

  • Три в ряд – самая интересная и сложная игра

Инструменты на «Клерке»

Кроме игр, на «Клерке» есть полезные онлайн-инструменты для работы бухгалтера и предпринимателя:

  • Проверка контрагентов — быстрый способ узнать надежность партнера перед заключением сделки. Сервис покажет сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, финансовые показатели и признаки риска.

  • Конструктор учетной политикионлайн-сервис для создания и редактирования учетной политики организации по требованиям законодательства.

  • Производственный календарь (добавлен календарь и на 2026) — удобная таблица с праздниками, выходными и рабочими днями, чтобы планировать график на год.

  • Поиск сервисов cookies и метрических программ — помогает определить, какие аналитические и рекламные инструменты установлены на сайте. Нужно, чтобы ваш сайт не нарушал закон о персональных данных.

  • Календарь бухгалтера 2025 — все ключевые отчетные даты и налоговые платежи в одном месте, чтобы ничего не пропустить.

И много других калькуляторов и календарей в разделе Инструменты.

Дата публикации: 03.09.2025, 20:44

Борис Мальцев

