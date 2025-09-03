На Клерке появилась игра «Сапёр» с Таблицей лидеров

Классическая игра из Windows теперь доступна бухгалтерам онлайн — с Таблицей лидеров и возможностью соревноваться за звание чемпиона.

На «Клерке» запустили новую игру — легендарный «Сапёр». Теперь можно не только отвлечься от отчетов и расслабиться за любимой головоломкой, но и посоревноваться с другими участниками.

Мы добавили Таблицу лидеров: в реальном времени видно, кто лучший среди игроков. Сейчас чемпион — пользователь Василий. В таблице лидеров есть я, Олег Мальцев и VadimBA.

🎮 История игры

«Сапёр» впервые появился в составе Windows в 1990 году. Microsoft включила его в систему, чтобы научить пользователей работать с мышью: игра требовала точных кликов и аккуратного наведения курсора. Со временем «Сапёр» стал культовой офисной игрой и символом ностальгии по первым версиям Windows.

В «Сапера» играли все сотрудники Microsoft, в том числе основатель Билл Гейтс, рассказал бывший менеджер компании по продукту Брюс Райан (Bruce Ryan). По словам Райана, однажды он установил рекорд и предложил всем сотрудникам побить его. В итоге на вызов отликнулся только Гейтс, который прятался в кабинете президента компании Майкла Холлмана, чтобы поиграть.

🛠 Как «Сапёр» появился на Клерке

Это Олег Мальцев

Идею адаптировать классическую игру для бухгалтерского сообщества реализовал Олег Мальцев. С помощью искусственного интеллекта он собрал версию специально для Клерка, добавив современный функционал — Таблицу лидеров.

Теперь «Сапёр» стал частью развлекательных сервисов Клерка, и вы можете проверить, сможете ли побить рекорд Василия!

