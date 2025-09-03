На Клерке появилась игра «Сапёр» с Таблицей лидеров
На «Клерке» запустили новую игру — легендарный «Сапёр». Теперь можно не только отвлечься от отчетов и расслабиться за любимой головоломкой, но и посоревноваться с другими участниками.
Мы добавили Таблицу лидеров: в реальном времени видно, кто лучший среди игроков. Сейчас чемпион — пользователь Василий. В таблице лидеров есть я, Олег Мальцев и VadimBA.
🎮 История игры
«Сапёр» впервые появился в составе Windows в 1990 году. Microsoft включила его в систему, чтобы научить пользователей работать с мышью: игра требовала точных кликов и аккуратного наведения курсора. Со временем «Сапёр» стал культовой офисной игрой и символом ностальгии по первым версиям Windows.
В «Сапера» играли все сотрудники Microsoft, в том числе основатель Билл Гейтс, рассказал бывший менеджер компании по продукту Брюс Райан (Bruce Ryan). По словам Райана, однажды он установил рекорд и предложил всем сотрудникам побить его. В итоге на вызов отликнулся только Гейтс, который прятался в кабинете президента компании Майкла Холлмана, чтобы поиграть.
🛠 Как «Сапёр» появился на Клерке
Идею адаптировать классическую игру для бухгалтерского сообщества реализовал Олег Мальцев. С помощью искусственного интеллекта он собрал версию специально для Клерка, добавив современный функционал — Таблицу лидеров.
Теперь «Сапёр» стал частью развлекательных сервисов Клерка, и вы можете проверить, сможете ли побить рекорд Василия!
Другие игры для бухгалтеров на «Клерке»
Бухспринт 30 — выбери правильные счета в типовых проводках, успей за 30 секунд!
Виселица для бухгалтеров — угадывайте профильные термины и выигрывайте Клерк.Премиум.
Тренажёр по проводкам — за 90 секунд составьте как можно больше правильных бухгалтерских проводок.
Сапёр — интеллектуальная перезагрузка для бухгалтеров.
Косынка – сложи косынку, пока ждешь штрафа от РКН
Три в ряд – самая интересная и сложная игра
Инструменты на «Клерке»
Кроме игр, на «Клерке» есть полезные онлайн-инструменты для работы бухгалтера и предпринимателя:
Проверка контрагентов — быстрый способ узнать надежность партнера перед заключением сделки. Сервис покажет сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, финансовые показатели и признаки риска.
Конструктор учетной политики — онлайн-сервис для создания и редактирования учетной политики организации по требованиям законодательства.
Производственный календарь (добавлен календарь и на 2026) — удобная таблица с праздниками, выходными и рабочими днями, чтобы планировать график на год.
Поиск сервисов cookies и метрических программ — помогает определить, какие аналитические и рекламные инструменты установлены на сайте. Нужно, чтобы ваш сайт не нарушал закон о персональных данных.
Календарь бухгалтера 2025 — все ключевые отчетные даты и налоговые платежи в одном месте, чтобы ничего не пропустить.
И много других калькуляторов и календарей в разделе Инструменты.
Надо-то. Готов отказаться от старых рекордов и после обнуления начать новую саперную битву. Призываю всех!
В это просто не представляю как играть! Очень сложная штука)
Там кстати уже новые подающие надежды чемпионы: @Евгения Шестакова