Сделали Тетрис и перенесли Игры в отдельный раздел. Срочно нужны лидеры
Мы на этой неделе наворотили столько всего, что бухгалтерский баланс позавидует. Про всё подробно напишет Богдан Замковый в своем еженедельном докладе, а я расскажу только про самое вкусное.
Сегодня он в отпуске:
Вобщем, не могу ждать и напишу сам.
Тетрис
На «Клерке» теперь есть легендарный Тетрис. Это именно тот самый, где фигурки падают и нервно ждёшь, успеешь ли повернуть. Теперь можно закрывать квартал и параллельно закрывать линии в Тетрисе. В Тетрисе есть таблица лидеров и я пока чемпион%
Воу! Пока писал релиз, уже нет)
Мобильная версия пока не готова, но потестировать вебверсию можно уже прямо сейчас:
Раздел Игры
Все игры мы вынесли в отдельный раздел:
Раньше они прятались среди инструментов, и бухгалтеры спотыкались о «Судоку» прямо по дороге к калькулятору НДС. Теперь у игр есть свой уголок, уютный и официальный.
Инструменты
И самое сладкое — новые калькуляторы для бухгалтеров:
Налоговая нагрузка (НДС на УСН-2026). Здесь можно заранее прикинуть, сколько сюрпризов готовит новый год.
Ипотечный калькулятор. Для тех, кто хочет посчитать не только налоги, но и будущее своё и банка.
Третий калькулятор (ещё в разработке). Почти готов, скоро будет, держите кулачки.
Обновили калькулятор пени
Если раньше он считал строго, как налоговая, то теперь — быстро, понятно и даже почти дружелюбно.
А кто сделал Тетрис, я не скажу. Парень скромный. Но если будете много играть и ставить рекорды — он сам признается.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии5
Теперь, когда на «Клерке» появился Тетрис, можно смело сказать, что бухгалтеры наконец-то получили инструмент для отработки навыков по укладыванию цифр в отчёты без пробелов и ошибок.
Теперь, когда на «Клерке» появился Тетрис, можно не только закрывать квартал, но и закрывать линии — главное, чтобы бухгалтерский баланс не превратился в игру с падающими фигурами!
Рекорды. пишутявреальномвремени