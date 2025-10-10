Сделали Тетрис и перенесли Игры в отдельный раздел. Срочно нужны лидеры

На «Клерке» неделю закрыли не только отчётами, но и новыми фишками: легендарный Тетрис, свежие калькуляторы для налогов и ипотеки, обновлённый сервис комиссий маркетплейсов и даже отдельный раздел для игр.

Мы на этой неделе наворотили столько всего, что бухгалтерский баланс позавидует. Про всё подробно напишет Богдан Замковый в своем еженедельном докладе, а я расскажу только про самое вкусное.

Сегодня он в отпуске:

Вобщем, не могу ждать и напишу сам.

Тетрис

На «Клерке» теперь есть легендарный Тетрис. Это именно тот самый, где фигурки падают и нервно ждёшь, успеешь ли повернуть. Теперь можно закрывать квартал и параллельно закрывать линии в Тетрисе. В Тетрисе есть таблица лидеров и я пока чемпион%

Воу! Пока писал релиз, уже нет)

Мобильная версия пока не готова, но потестировать вебверсию можно уже прямо сейчас:

Раздел Игры

Все игры мы вынесли в отдельный раздел:



Раньше они прятались среди инструментов, и бухгалтеры спотыкались о «Судоку» прямо по дороге к калькулятору НДС. Теперь у игр есть свой уголок, уютный и официальный.

Инструменты

И самое сладкое — новые калькуляторы для бухгалтеров:

Обновили калькулятор пени

Если раньше он считал строго, как налоговая, то теперь — быстро, понятно и даже почти дружелюбно.

А кто сделал Тетрис, я не скажу. Парень скромный. Но если будете много играть и ставить рекорды — он сам признается.