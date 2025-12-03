В Школе Клерка появились дневники
Визуализировали учебный процесс в Школе Клерка. Напомню, что обучение в нашей школе проходит на собственной обучающей платформе Клерка. Теперь в Школе появился дневник студента.
Что нового:
🔹Визуализация прогресса
Теперь можно наглядно увидеть свой прогресс за неделю: графики показывают динамику достижений.
🔹Статистика по курсу
В дневнике отображаются:
- Средняя оценка по тестам.
- Время, проведенное за изучением материала.
- Количество пройденных тестов.
- Количество полученных сертификатов.
🔹Настройка приватности
Можно выбрать, делиться ли своим прогрессом с другими пользователями или скрыть его.
Посмотреть свой дневник можно здесь - https://www.klerk.ru/handbook/
