Борис Мальцев
В Школе Клерка появились дневники

Рады представить обновление дневников, которое сделает учебный процесс еще удобнее и информативнее!
Визуализировали учебный процесс в Школе Клерка. Напомню, что обучение в нашей школе проходит на собственной обучающей платформе Клерка. Теперь в Школе появился дневник студента.

Что нового:

🔹Визуализация прогресса

Теперь можно наглядно увидеть свой прогресс за неделю: графики показывают динамику достижений.


🔹Статистика по курсу

В дневнике отображаются:

- Средняя оценка по тестам.
- Время, проведенное за изучением материала.
- Количество пройденных тестов.
- Количество полученных сертификатов.


🔹Настройка приватности

Можно выбрать, делиться ли своим прогрессом с другими пользователями или скрыть его.

Посмотреть свой дневник можно здесь - https://www.klerk.ru/handbook/

