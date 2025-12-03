В Школе Клерка появились дневники

Рады представить обновление дневников, которое сделает учебный процесс еще удобнее и информативнее!

Визуализировали учебный процесс в Школе Клерка. Напомню, что обучение в нашей школе проходит на собственной обучающей платформе Клерка. Теперь в Школе появился дневник студента.

Что нового:

🔹Визуализация прогресса

Теперь можно наглядно увидеть свой прогресс за неделю: графики показывают динамику достижений.



🔹Статистика по курсу

В дневнике отображаются:



- Средняя оценка по тестам.

- Время, проведенное за изучением материала.

- Количество пройденных тестов.

- Количество полученных сертификатов.



🔹Настройка приватности

Можно выбрать, делиться ли своим прогрессом с другими пользователями или скрыть его.



Посмотреть свой дневник можно здесь - https://www.klerk.ru/handbook/