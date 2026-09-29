На Бухджобе новый рекорд: 12 человек одновременно онлайн

Пока цифра небольшая, но для нового сервиса это важный показатель: люди уже не просто заходят посмотреть, а размещают вакансии, откликаются и общаются.
Что было на момент рекорда:
— 5 новых вакансий за день;
— 13 откликов;
— 9 комментариев;
— 248 посетителей за неделю.
Главное — начинает работать сама механика рынка: работодатели публикуют вакансии, соискатели размещают резюме, стороны находят друг друга.
И всё это можно делать как на сайте buhjob.com, так и через Telegram-боты.
Что такое Бухджоб
Бухджоб — сервис Клерка для поиска работы и сотрудников в бухгалтерии.
Соискатели могут разместить резюме, откликаться на вакансии и получать приглашения от работодателей. Работодатели — публиковать вакансии, искать специалистов по базе резюме и писать кандидатам первыми.
Работать можно:
— на сайте: https://buhjob.com/
— через бот для соискателей: https://telegram.me/buhhanter_bot
— через бот для работодателей: https://telegram.me/BuhJobKlerk_bot
Все отклики, приглашения и уведомления синхронизируются между сайтом и ботами.
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Резюме (для работодателя)
Компания и команда
Бот соискателей
Бот работодателей
Канал вакансий
Канал резюме