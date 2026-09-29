На Бухджобе новый рекорд: 12 человек одновременно онлайн

Пока цифра небольшая, но для нового сервиса это важный показатель: люди уже не просто заходят посмотреть, а размещают вакансии, откликаются и общаются.

Что было на момент рекорда:

— 5 новых вакансий за день;

— 13 откликов;

— 9 комментариев;

— 248 посетителей за неделю.

Главное — начинает работать сама механика рынка: работодатели публикуют вакансии, соискатели размещают резюме, стороны находят друг друга.

И всё это можно делать как на сайте buhjob.com, так и через Telegram-боты.