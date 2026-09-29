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Борис Мальцев
Обучение и карьера
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На Бухджобе новый рекорд: 12 человек одновременно онлайн

Бухджоб постепенно оживает. Сегодня зафиксировали новый рекорд — 12 пользователей одновременно находились на сайте.

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На Бухджобе новый рекорд: 12 человек одновременно онлайн

Пока цифра небольшая, но для нового сервиса это важный показатель: люди уже не просто заходят посмотреть, а размещают вакансии, откликаются и общаются.

Что было на момент рекорда:

— 5 новых вакансий за день;
— 13 откликов;
— 9 комментариев;
— 248 посетителей за неделю.

Главное — начинает работать сама механика рынка: работодатели публикуют вакансии, соискатели размещают резюме, стороны находят друг друга.

И всё это можно делать как на сайте buhjob.com, так и через Telegram-боты.

Что такое Бухджоб

Бухджоб — сервис Клерка для поиска работы и сотрудников в бухгалтерии.

Соискатели могут разместить резюме, откликаться на вакансии и получать приглашения от работодателей. Работодатели — публиковать вакансии, искать специалистов по базе резюме и писать кандидатам первыми.

Работать можно:
— на сайте: https://buhjob.com/
— через бот для соискателей: https://telegram.me/buhhanter_bot
— через бот для работодателей: https://telegram.me/BuhJobKlerk_bot

Все отклики, приглашения и уведомления синхронизируются между сайтом и ботами.

Ссылки проекта

Что

Адрес

Сайт

https://buhjob.com

Вход по почте

https://buhjob.com/login

Моё резюме

https://buhjob.com/my/resume

Резюме (для работодателя)

https://buhjob.com/resumes

Компания и команда

https://buhjob.com/cabinet/company

Бот соискателей

https://telegram.me/buhhanter_bot

Бот работодателей

https://telegram.me/BuhJobKlerk_bot

Канал вакансий

https://telegram.me/buhjob

Канал резюме

https://telegram.me/buhhanter

Информации об авторе

Борис МальцевВ поиске работы

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 244 подписчика8 441 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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