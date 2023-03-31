Законопроекты

Информирование о получении кредита через Госуслуги

Предлагается направлять через Госуслуги извещение об оформлении на лицо кредита (законопроект № 322818-8).

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Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от партии Новые люди: депутаты ГД А.Г.Нечаев, В.А.Даванков, А.В.Демин, О.Ю.Леонов, В.В.Плякин, С.А.Тарбаев, А.О.Ткачев, А.М.Хамитов, Р.Б.Чемерис, Г.В.Шилкин.

Содержание предложения

Согласно законопроекту, кредитор обязан уведомить заёмщика о заключении договора потребительского кредита (займа) путём направления уведомления через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что актуальность предлагаемых изменений обусловлена тем, что в настоящее время часто возникают случаи, когда кредитные организации выдают кредиты на имя физического лица без его согласия.

Это может произойти, если злоумышленник похищает паспорт или приобретает паспортные данные в интернете и обращается за кредитом, поскольку, например, онлайн-займы оформляются без личного участия заёмщика.

Достаточно предоставить паспортные данные, номер телефона, электронную почту. Телефонный номер и адрес электронный почты в таких случаях оформляются на третье лицо, которое никак не связано с заёмщиком.

В таких случаях человек, на имя которого выдан кредит, не имеет никакой возможности узнать об этом и принять необходимые меры.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Материалы по финансовому праву

Обзор финансового права за февраль 2023 - ссылка.

Юзвак Максим
Юзвак Максим

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