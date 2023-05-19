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Юзвак Максим
Трудовое право

Наказание за плохую работу. Зарплата депутатов в обзоре трудового права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие трудовые права граждан.
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Наказание за плохую работу. Зарплата депутатов в обзоре трудового права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие трудовые права граждан

Трудовое право за апрель 2023

Срочные контракты госслужащих приостановят на время нахождения в зоне СВО — Законопроект № 327328-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается приостанавливать течение сроков срочных служебных контрактов государственных служащих в период прохождения ими военной службы и возобновлять их после завершения прохождения гражданином военной службы. Срок, на который будет возобновлен срочный служебный контракт, предлагается установить равным остатку срока такого контракта на момент его приостановления. В Пояснительной записке указывается, что законопроект подготовлен в целях обеспечения трудовых гарантий государственных служащих, призванных на военную службу по мобилизации, а также заключивших контракт о прохождении военной службы, контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

Новые нерабочие дни в мае – Законопроект № 329666-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается сократить нерабочие праздничные дни в период новогодних каникул на 4 дня, закрепив их в период с 1 по 3 января, и продлить майские праздники на 4 дня, закрепив их в период с 1 по 5 мая. В Пояснительной записке указывается, что в период январских праздников многие граждане не могут провести время на природе из-за холодной погоды и найти другие способы досуга. Так, согласно социологическим опросам, две трети респондентов не покидали место жительства во время январских выходных. При теплой майской погоде граждане смогут больше времени проводить времени на природе и за пределами дома, в отличие от январских праздников, что повлечет рост внутреннего туризма, будет благоприятствовать развитию малого бизнеса, как ресторанный, гостиничный и туристический.

Пасхальный понедельник — Законопроект № 335979-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому устанавливаются требования ежегодного переноса выходного дня на понедельник, следующий за днем празднования религиозного праздника Светлого Христова Воскресения. В Пояснительной записке указывается, что по мнению экспертов, большая часть населения Российской Федерации (по данным социологических опросов до 85%) отмечает православный религиозный праздник Светлого Христова Воскресения. Предоставление после дня празднования Пасхи еще одного нерабочего дня продемонстрирует не только дань уважения глубоким историческим традициям православного сообщества нашей страны, но и станет еще одним свидетельством признания государством и обществом особой роли православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры.

Плохо работающих заключенных накажут — Законопроект № 328007-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому ненадлежащее выполнение своих трудовых обязанностей является злостным нарушением установленного порядка отбывания наказания и может повлечь применение мер взыскания и материальную ответственность. В Пояснительной записке указывается, что сотрудники исправительных учреждений отмечают зачастую крайне низкую трудовую дисциплину осужденных, имея в виду, что они не отказываются от предложенной работы и не прекращают ее выполнять, но при этом недобросовестно исполняют свои трудовые обязанности.

Зарплату депутатов и сенаторов предлагают приравнять к средней зарплате по стране — Законопроект № 347050-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается приравнять заработную плату сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной Думы к средней по стране. По официальной информации Федеральной службы государственной статистики, в 2021 году средняя заработная плата по Российской Федерации составила порядка 57 тысяч рублей. В Пояснительной записке указывается, что реализация данного предложения будет хорошим стимулом, чтобы подготавливаемые и принимаемые парламентариями законы способствовали росту российской экономики, в том числе увеличению заработных плат граждан, а также решению различных социальных вопросов.

Комментарий к налоговым событиям за апрель 2023

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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