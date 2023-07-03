Новость связана с последствиями по налогу на самозанятых при поступлении средств от арендаторов (письмо Минфина от 8 июня 2023 № 03-11-11/53133).
Как самозанятому облагать проценты по счету и неустойку по аренде?
Юзвак Максим
Юзвак Максим
Маркетинговый показатель CPL (cost per lead, цена за лид) определяет среднюю стоимость привлечения одного потенциального клиента с рекламной кампании или канала трафика. В этом тексте разобрали, какому бизнесу нужно следить за CPL, кто в компании должен это контролировать и как именно считать метрику.
Сегодня поговорим о том, как происходит признание расходов при покупки товаров за иностранную валюту.
У «Клерка» есть вариант, как всем помочь — вы разберетесь с ФСБУ раз и навсегда.
Почти 60 % бизнесменов не имеют опыта работы в отрасли, в которой ведут предпринимательскую деятельность. При этом каждый четвертый (26%) респондент высоко оценивает востребованность своего бизнеса сегодня.
Компании, которые работают с прибылью, как правило, распределяют её между участниками или акционерами. Рассмотрим, как отражать дивиденды в бухучёте и облагать налогами.
Я уже говорил, что я параноик и не верю в хорошие исходы? Так вот это моя профессиональная деформация, поймите правильно, я начинаю работать тогда, когда мои клиенты сталкиваются с обманом. В том числе обманом со стороны тех, кого они любят, и кому они верят. Поэтому про все будет хорошо, это не ко мне.
В России предлагают отмечать день юнг (законопроект № 380866-8).
Рассматриваются последствия по налогу на профессиональный доход при получении самозанятым сумм штрафов и неустоек от контрагента, а также при начислении процентов по счету
Заработная плата сотрудников «последней мили» продолжает расти. В среднем по России, курьеры стали получать на 3000 рублей больше по сравнению с последними месяцами 2022 года.
Контрольное соотношение между формами отчетности 6-НДФЛ и РСВ отменены с 2023 года. При этом налоговики до сих пор могут запрашивать пояснения о причинах расхождений. Зачем утверждалось соотношение с заведомыми расхождениями — вопрос риторический. О том, почему соотношение не выполняется, разбираемся на примерах.
Комментарии