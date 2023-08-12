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Повышение гарантий трудовых прав одиноких матерей

Предлагается усилить защиту трудовых прав матерей
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Предлагается усилить защиту трудовых прав матерей (Законопроект № 421568-8)

Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР

Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов, К.М.Панеш, В.А.Кошелев, А.Н.Свистунов, С.А.Наумов, В.В.Сипягин

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект расторжение трудового договора с одинокой матерью, воспитывающей ребенка в возрасте до шестнадцати лет, не допускается (в настоящее время установлен возраст до четырнадцати лет).

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что поскольку в основном дети начинают получать начальное общее образование в школах в возрасте от шести с половиной до восьми лет, окончание этапа получения ими основного общего образования и сдачи соответствующих государственных экзаменов приходится, как правило, на возраст до 16 лет. Именно это обстоятельство послужило основанием для выбора предельного возраста ребенка (16 лет) при проектировании повышения уровня гарантий, которые законопроектом предлагается предоставить одиноким матерям.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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Комментарии

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