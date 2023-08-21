Место на парковке для машин сотрудников облагается НДС

Инвестиции. Золото или опыт, часть 2

Когда мне пишут вопросы вроде «накопил миллион рублей, куда теперь его инвестировать?», неизменно появляются комментаторы с тезисами «да разве ж это деньги, с такого капитала богатым всё равно не станешь — лучше инвестировать их в себя!!»