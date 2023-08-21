Место на парковке для машин сотрудников облагается НДС

Рассматриваются последствия по налогу на добавленную стоимость при предоставлении работникам парковочных мест (Письмо Минфина от 15 мая 2023 г. № 03-03-06/1/43735).
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Юзвак Максим
Если у организации обнаружилось положительное сальдо ЕНС, она может зачесть эту сумму в счет предстоящих платежей. Рассмотрим, как это сделать.
Разбираем пояснения Минфина.
Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии года для бухгалтеров «Клерк.Конференция», которое пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott и онлайн.
Теперь исследователи предполагают, что сексуальная активность оказывает защитное воздействие на общее состояние и здоровье сердечно-сосудистой системы. Бухгалтеры, берите на вооружение!
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Опять возвращаемся к теме обвинения в завышении расходов и включения в налоговые вычеты НДС по операциям с контрагентом в отсутствие реальных хозяйственных операций.
Когда мне пишут вопросы вроде «накопил миллион рублей, куда теперь его инвестировать?», неизменно появляются комментаторы с тезисами «да разве ж это деньги, с такого капитала богатым всё равно не станешь — лучше инвестировать их в себя!!»
Рассматриваются последствия по налогу на добавленную стоимость при предоставлении работникам парковочных мест.
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