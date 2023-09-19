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Юзвак Максим
Законопроекты

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий увольнять вдов ветеранов

Предлагается повысить гарантии жен участников СВО. Новый законопроект.
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Предлагается повысить гарантии жен участников СВО (Законопроект № 441036-8).

Авторы предлоения

Законопроект подготовили представители Единой России Депутат Государственной Думы И.А.Антропенко; Сенатор Российской Федерации Д.С.Перминов.

Содержание предложения

Согласно законопроекту расторжение трудового договора с супругой погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступившей в повторный брак, в течение одного года с момента гибели (смерти) ветерана боевых действий, по инициативе работодателя не допускается.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта позволит дополнительно поддержать близких военнослужащих, участвующих в Специальной военной операции, в трудную для них минуту и дать им время для нормализации жизни семьи в трагический момент.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

502 подписчика

Комментарии

3
  • Логотип Мирам
    Мирам 59 минут назад

    — Мам, слушай-ка... Вот мой братец — то вырастет — ну женится... ну умрёт. А мне что потом, надо будет жениться на его старой жене? (с)

    расторжение трудового договора с супругой погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступившей в повторный брак, в течение одного года с момента гибели (смерти) ветерана боевых действий, по инициативе работодателя не допускается.

    сколько можно вести себя с предпринимательством, как ведет себя путана с кошельком очередного папика?

    вдова она там, за бортом предприятия. а на предприятии в плане проф навыков и работоспособности, как работник, может быть полным неликвидом.

    и т.е. в случае принятия этого маразма решить так: сиди дома и на работу вообще не ходи. будут табелировать, выплачивать заработную плату, все налоги, оплачивать больничные просто так.?

    • Логотип buhkompas
      buhkompas 1 минуту назад

      Ирина

      вдова она там, за бортом предприятия. а на предприятии в плане проф навыков и работоспособности, как работник, может быть полным неликвидом.

      В данном случае, зачем Вы такой неликвид до сих пор держите? Да и сейчас уволить за профнепригодность любого работника ещё постараться надо. А так, конечно, все эти нововведения вызывают негативную реакцию.

  • Логотип Ripley
    Ripley 5 минут назад

    можно год на работу не ходить и зп получать, все равно уволить нельзя)) прекрасно придумали.

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