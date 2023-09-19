В Госдуму внесли законопроект, запрещающий увольнять вдов ветеранов

Предлагается повысить гарантии жен участников СВО (Законопроект № 441036-8).

Авторы предлоения

Законопроект подготовили представители Единой России Депутат Государственной Думы И.А.Антропенко; Сенатор Российской Федерации Д.С.Перминов.

Содержание предложения

Согласно законопроекту расторжение трудового договора с супругой погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступившей в повторный брак, в течение одного года с момента гибели (смерти) ветерана боевых действий, по инициативе работодателя не допускается.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта позволит дополнительно поддержать близких военнослужащих, участвующих в Специальной военной операции, в трудную для них минуту и дать им время для нормализации жизни семьи в трагический момент.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.