В Госдуму внесли законопроект, запрещающий увольнять вдов ветеранов

Предлагается повысить гарантии жен участников СВО (Законопроект № 441036-8).
Авторы предлоения
Законопроект подготовили представители Единой России Депутат Государственной Думы И.А.Антропенко; Сенатор Российской Федерации Д.С.Перминов.
Содержание предложения
Согласно законопроекту расторжение трудового договора с супругой погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступившей в повторный брак, в течение одного года с момента гибели (смерти) ветерана боевых действий, по инициативе работодателя не допускается.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта позволит дополнительно поддержать близких военнослужащих, участвующих в Специальной военной операции, в трудную для них минуту и дать им время для нормализации жизни семьи в трагический момент.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Комментарии3
— Мам, слушай-ка... Вот мой братец — то вырастет — ну женится... ну умрёт. А мне что потом, надо будет жениться на его старой жене? (с)
сколько можно вести себя с предпринимательством, как ведет себя путана с кошельком очередного папика?
вдова она там, за бортом предприятия. а на предприятии в плане проф навыков и работоспособности, как работник, может быть полным неликвидом.
и т.е. в случае принятия этого маразма решить так: сиди дома и на работу вообще не ходи. будут табелировать, выплачивать заработную плату, все налоги, оплачивать больничные просто так.?
Ирина
В данном случае, зачем Вы такой неликвид до сих пор держите? Да и сейчас уволить за профнепригодность любого работника ещё постараться надо. А так, конечно, все эти нововведения вызывают негативную реакцию.
можно год на работу не ходить и зп получать, все равно уволить нельзя)) прекрасно придумали.