Защита одиноких матерей, повышенная зарплата в новых регионах. Обзор трудового права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие трудовые права

Трудовое право за август 2023

Дополнительный отпуск и повышенная зарплата для работников новых регионов России — Законопроект № 417035-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому работникам, осуществляющим свою деятельность на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 8 календарных дней. Также предусматривается, что оплата труда работников, осуществляющих свою деятельность на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, производится с применением районных коэффициентов.

В Пояснительной записке указывается, что на сегодняшний день сохраняется тяжелое материальное положение жителей четырех новых субъектов Российской Федерации, чьи жизнь и здоровье подвергаются риску в связи с продолжающимися обстрелами на указанных территориях.

Обязанности работодателя при жаре — Законопроект № 417717-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в целях защиты работника от воздействия повышенных температур (теплового излучения) и сохранения благоприятных условий труда на рабочем месте работник вправе требовать сокращения продолжительности рабочего дня. Работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день (смену): при температуре воздуха 28,5 °С — на один час; при температуре воздуха от 28,6 до 29 °С — на два часа; при температуре воздуха от 29,1 °С и выше — на четыре часа.

В Пояснительной записке указывается, что в основном нормативном правовом акте, регулирующем трудовые отношения — ТК РФ, не установлены особенности работы при высокой температуре воздуха. Данный пробел не позволяет оформить приказ о сокращении рабочего дня по причине повышенной температуры, что на практике зачастую вынуждает работодателей оформлять приказы о простое и в дальнейшем оплачивать время простоя в размере не менее двух третей средней заработной платы работника.

Повышение гарантий трудовых прав одиноких матерей — Законопроект № 421568-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект расторжение трудового договора с одинокой матерью, воспитывающей ребенка в возрасте до шестнадцати лет, не допускается (в настоящее время установлен возраст до четырнадцати лет).

В Пояснительной записке указывается, что поскольку в основном дети начинают получать начальное общее образование в школах в возрасте от шести с половиной до восьми лет, окончание этапа получения ими основного общего образования и сдачи соответствующих государственных экзаменов приходится, как правило, на возраст до 16 лет. Именно это обстоятельство послужило основанием для выбора предельного возраста ребенка (16 лет) при проектировании повышения уровня гарантий, которые законопроектом предлагается предоставить одиноким матерям.

Сохранение пособия на ребенка при выходе матери на работу — Законопроект № 426624-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае продолжения обучения лицом, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, выхода лица, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, из указанного отпуска до достижения ребенком возраста полутора лет (в том числе, для работы на условиях неполного рабочего времени), а также если лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает на дому.

В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта послужит дополнительным стимулом для поиска работы и трудоустройства молодых родителей, а также не будет удерживать женщин-матерей от выхода на работу раньше, чем это предусмотрено законодательством.

Право на отгул 1 сентября — Законопроект № 428454-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому работники, воспитывающие детей школьного возраста, имеют право на освобождение от работы на один рабочий — День знаний — с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

В Пояснительной записке указывается, что участие родителей в школьных линейках имеет огромное значение для их детей — наших школьников. Особенно это важно для первоклассников и учащихся начальных и средних классов. Важно поддержать ребенка, создать ему праздничное настроение и подчеркнуть значимость этого события. Участие родителей в торжественной линейке способствует этому.

Отпуск 1 сентября — Законопроект № 432628-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому родителям (опекунам, приемным родителям) ребенка, получающего основное общее образование, по их письменному заявлению предоставляется отпуск 1 сентября (День знаний) в счет ежегодного оплачиваемого отпуска.

В Пояснительной записке указывается, что проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» подготовлен в целях предоставления родителям (опекунам, приемным родителям) ребенка, получающего основное общее образование, права проводить ребенка в школу 1 сентября и присутствовать с ним в День знаний на торжественной школьной линейке.

Возврат индексации пенсий для врачей и учителей — Законопроект № 417727-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому с 1 января 2024 года выплаты страховой пенсии пенсионерам, работающим в сферах образования, здравоохранения, соцобслуживания, осуществляется в полном размере исходя из актуальных на указанную дату размеров стоимости одного пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных с учетом всех произведенных, начиная с 2016 года, индексаций.

В Пояснительной записке указывается, что предлагаемая в порядке эксперимента мера в отношении отдельных категорий работающих пенсионеров будет способствовать восстановлению социальной справедливости и поддержанию доверия граждан к пенсионной системе, особенно низкооплачиваемых специалистов низового звена бюджетных организаций (нянечки в детских садах, санитарки в больницах, социальные работники).

Участников СВО признают социально уязвимыми гражданами – Законопроект № 415235-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается включить в категорию социально уязвимых граждан, обеспечение занятости которых дает возможность стать «социальным предпринимателем», лиц, проходивших военную службу в зоне специальной военной операции, а также ветеранов боевых действий.

В Пояснительной записке указывается, что механизмы возвращения участников СВО к мирной жизни предполагают, в числе прочего, обеспечение возможности трудоустройства после возвращения из зоны СВО, смены сферы деятельности, профессии, — возможности полноценной самореализации.

Обзор налоговых событий за август 2023