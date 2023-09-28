Заключение договора на отчуждение жилья пожилым лицом предлагается записывать на видео

Депутатами от ЛДПР внесен законопроект (законопроект № 444859-8), в котором предлагаются меры по защите пожилых людей от мошенников при продаже жилых помещений.

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР: депутаты Госдумы Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, Б.А.Чернышов, В.А.Кошелев, С.А.Наумов, К.М.Панеш, А.Н.Свистунов, В.С.Селезнев, В.В.Сипягин, И.К.Сухарев.

Содержание предложения

Согласно законопроекту при удостоверении сделок по отчуждению или обременению недвижимого имущества, одной из сторон которых является лицо, достигшее возраста 60 лет, нотариус совершает действия с использованием средств видеофиксации в порядке, установленном Федеральной нотариальной палатой.

Материалы видеофиксации подлежат обязательному хранению в порядке, установленном Федеральной нотариальной палатой.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что граждане пенсионного и предпенсионного возраста являются зачастую целевой аудиторией мошенников. Однако, в отличие от телефонного мошенничества, где человек рискует в основном лишь наличными денежными средствами, в отношении недвижимости риски пожилых людей намного существеннее — остаться без своего основного и порой единственного актива, а, значит, и без права на обеспеченную и достойную старость.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.