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Юзвак Максим
Законопроекты

Предлагается установить достойный уровень зарплаты учителей. Новый законопроект

Рассматривается предложение по установлению минимальной размера оплаты труда учителей.
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Рассматривается предложение по установлению минимальной размера оплаты труда учителей (Законопроект № 445825-8).

Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, Д.А.Свищев, С.Д.Леонов, В.В.Сипягин, А.Н.Свистунов, С.А.Наумов, В.А.Кошелев; Сенатор Российской Федерации Е.В.Афанасьева.

Содержание предложения

Согласно законопроекту должна обеспечиваться заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, работающих на полную ставку, не ниже двух с половиной минимальных размеров оплаты труда.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в нынешних условиях, когда требования к профессионализму педагога постоянно растет, следует принципиально пересмотреть принципы материального вознаграждения и морального поощрения человека, которому мы доверяем свое будущее и будущее своих детей. Повышая заработную плату педагогам, мы сможем вновь сделать данную профессию престижной, уважаемой и востребованной.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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