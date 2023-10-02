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Юзвак Максим
Законопроекты

В ГД внесли проект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тысяч рублей

Рассматривается предложение по освобождению от НДФЛ маленьких зарплат.
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Рассматривается предложение по освобождению от НДФЛ маленьких зарплат (Законопроект № 447203-8).

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

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