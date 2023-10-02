В ГД внесли проект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тысяч рублей

Рассматривается предложение по освобождению от НДФЛ маленьких зарплат (Законопроект № 447203-8).
Материалы к законопроекту
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Юзвак Максим
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