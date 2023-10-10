Юристы без статуса адвоката смогут защищать должников от коллекторов

Рассматривается предложение по расширению возможностей защиты прав должников (Законопроект № 450902-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителем от Единой России Депутатом Государственной Думы С.И. Морозовым.

Содержание предложения

Согласно законопроекту в качестве представителя должника могут выступать как адвокаты, так и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности. В настоящий момент Законы «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и «О микрофинансовых организациях» допускают привлечение только адвокатов.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что действующее регулирование необоснованно ограничивает право граждан на доступ к квалифицированной юридической помощи, поскольку граждане, имеющие финансовую задолженность перед микрофинансовыми организациями, как правило, лишены возможности по оплате услуг адвокатов. Кроме того, такое положение закрепляет монополию адвокатов на представительство по делам данной категории, исключает возможность иных квалифицированных специалистов юридического профиля представлять интересы должников.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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