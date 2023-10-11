Работающим пенсионерам предложили увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней

Предлагается улучшить положение работающих пенсионеров и предпенсионеров (Законопроект № 463171-8).

Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, Б.А.Чернышов, В.А.Кошелев, Е.В.Марков, С.А.Наумов, К.М.Панеш, А.Н.Свистунов, В.В.Сипягин, И.К.Сухарев.

Содержание предложения

Согласно законопроекту ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется гражданам предпенсионного и пенсионного возраста продолжительностью 35 календарных дней.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что Принятие законопроекта позволит гражданам пожилого и предпенсионного возраста иметь больше свободного времени на отдых и восстановление сил, что повлечет за собой улучшение их самочувствия и состояния здоровья. Кроме того, дополнительный отпуск будет способствовать повышению уровня работоспособности граждан при осуществлении профессиональной деятельности.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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