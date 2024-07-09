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Юзвак Максим
Обзоры для бухгалтера

Забастовка бухгалтеров, новые налоговые агенты, отмена подоходного налога. Обзор финансовых новостей

Обзор свежих налоговых событий. Все самое важное в одной статье.

1. Новые налоговые агенты

Наконец-то, депутаты Думы отвлеклись от обсуждения проекта «налоговой реформы» и написали новый налоговый законопроект. Так, представители от ЛДПР А.К.Луговой, С.Д.Леонов, К.М.Панеш предложили возложить функции налоговых агентов по НДС на производителей кабельно-проводниковой продукции, приобретающих медные полуфабрикаты (Законопроект № 666139-8). В Пояснительной записке указывается, что предложение направлено на защиту от налоговых претензий (необоснованное применение вычетов) производителей, которые приобретают продукцию у недобросовестных лиц, уклоняющихся от уплаты НДС.

Важно обратить внимание, что идею поддерживает Правительство РФ, поэтому у законопроекта хорошие шансы на одобрение.

2. Финансовая оценка компаний

ФНС России обновила методику оценки финансово-хозяйственного состояния юридического лица на базе личного кабинета (Приказ ФНС России от 03.07.2024 N ЕД-7-31/522@). Теперь у налогоплательщиков есть возможность выбрать шаблоны выписки с разным набором данных, характеризующих их состояние. Как отмечают специалисты, такие выписки могут быть использованы налогоплательщиками для подтверждения своей налоговой благонадежности перед контрагентами, а те, в свою очередь, запросив и получив такую выписку, могут подтверждать должную осмотрительность.

3. Международные события

Ну а в налоговом мире по-прежнему бурление.

Бухгалтерская забастовка. В Бухаресте, а также в других городах Румынии прошла забастовка бухгалтерских работников, к которым присоединились предприниматели и экономисты. Участники протестовали против введения электронных счетов-фактур, обложения электронных услуг и нестабильности налогового законодательства (!). Знакомо, правда?

Отмена подоходного налога. А в США активно обсуждают предвыборные обещания Трампа по отмене подоходного налога. Прежде всего специалисты задаются вопросом, как будут компенсированы триллионы долларов, которые не поступят в бюджет при отмене налога. Возможно, это будет сделано за счет повышенного налогообложения импортных товаров. Однако такой шаг приведет к росту их стоимости, а также повысит спрос на внутренние товары, что также приведет к росту цен.

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