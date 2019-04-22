Мигранты заплатили 100 млрд.$ налогов, вычет по НДФЛ, для бедных, штрафы при моратории на банкротство в обзоре

1.Новый стандартный вычет по НДФЛ
Партия им. В.В. Жириновского внесла в Госдуму проект, который освободит граждан с низкими доходами от НДФЛ. Предполагается, что лица с доходами, не превышающими 360 тыс. в год смогут получить вычет в сумме уплаченных налогов, то есть максимально 46 800 рублей (Законопроект № 688750-8).
Правда, шансы на одобрение таких поправок не высоки. Так, Правительство в своем заключении на Законопроект отметило, что он влечет потери для бюджетов. Кроме того, борьба с бедностью происходит в рамках исполнения поручений Президента РФ. Иначе говоря, Правительство хотя прямо и не сказало, что не поддерживает предложение, но дало ему негативные характеристики.
2.Штрафы и мораторий на банкротство
Судебная коллегия по экономическим спорам рассмотрела возможность начисления налоговых санкций (штрафов) в период моратория на возбуждение дел о банкротстве. Было отмечено, что мораторий не препятствует начислению налоговых штрафов (Определение от 02.08.2024 № 305-ЭС24-4388). Также суд отметил, что штрафы являются средством предупреждения новых нарушений, а отказ от них в период моратория нарушал бы принцип равенства.
3.Налоги мигрантов
В США было опубликовано исследование, согласно которому только в 2022 г. нелегальные мигранты заплатили налогов на сумму 100 миллиардов долларов. Более того, было установлено, что они уплачивали налоги по более высоким ставкам. Впрочем, не стоит забывать, что исследования могут заказываться и оплачиваться. Так что, возможно, столь позитивные выводы о пользе нелегальной миграции были необходимы в политической борьбе.
Любопытно, что наши депутаты решили не отставать от западных «партнеров». Так, представители от ЛДПР предложили установить для мигрантов повышенный НДФЛ в размере 30%. Предложение направлено в Правительство. Еще ранее со схожим предложением выступал глава Следственного комитета А. Бастрыкин.
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