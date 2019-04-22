Мигранты заплатили 100 млрд.$ налогов, вычет по НДФЛ, для бедных, штрафы при моратории на банкротство в обзоре

Партия им. В.В. Жириновского внесла в Госдуму проект, который освободит граждан с низкими доходами от НДФЛ. Предполагается, что лица с доходами, не превышающими 360 тыс. в год смогут получить вычет в сумме уплаченных налогов, то есть максимально 46 800 рублей (Законопроект № 688750-8).

Правда, шансы на одобрение таких поправок не высоки. Так, Правительство в своем заключении на Законопроект отметило, что он влечет потери для бюджетов. Кроме того, борьба с бедностью происходит в рамках исполнения поручений Президента РФ. Иначе говоря, Правительство хотя прямо и не сказало, что не поддерживает предложение, но дало ему негативные характеристики.