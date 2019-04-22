Новая судебная пошлина, рост налога на на туристов, УСН при импорте в обзоре

1.УСН при импорте

Минфин России подтверждает возможность учета по УСН расходов на уплату таможенной пошлины при ввозе товаров в Россию. Правда, учесть ее можно при реализации завезенных товаров (Письмо от 29 июля 2024 г. № 03-11-11/70455).

2.Судебная пошлина

Установленный Законом № 259-ФЗ новый повышенный размер судебных пошлин применяется к заявлениям (жалобам), направленным в суд после дня вступления в силу соответствующих положений Закона. Ну а проще говоря, с 9 сентября 2024 года. Такую позицию выразил Минфин России. Аналогичный подход можно обнаружить на сайтах судов как арбитражных, так и общей юрисдикции. Кроме того, Минфин отмечает, что повышение пошлины было необходимо для учета инфляции и разгрузки судов (Письмо от 12 августа 2024 г. № 03-05-03-03/75354).

3.Рост туристического налога

Мода на повышение налога на туристов не обошла и Новую Зеландию, где правительство анонсировало рост налога в 3 раза. Так, налог на охрану здоровья международных посетителей и туризм (такое вот название) повысят с 35 новозеландских долларов (22 доллара США) до 100 новозеландских долларов (62 доллара США). Правда, власти успокаивают, говоря о том, что 100 долларов – это, как правило, менее 3% от общих расходов туристов. Поэтому рост налога не должен отпугнуть путешественников.

Однако противники идеи отмечают, что повышение, наряду с недавним 60-процентным увеличением сборов за визу для посетителей, приведет к тому, что стоимость посещения Новой Зеландии достигнет 500 новозеландских долларов (310 долларов США) на человека, что более чем вдвое превысит стоимость посещения Канады и на две трети больше, чем посещение Австралии.

Материалы за август 2024