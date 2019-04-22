Отмена налога на транспорт инвалидов, НДФЛ при прощении долга банкроту, учет при смерти кредитора в обзоре

События в налоговой сфере

1. НДФЛ при заключении мирового соглашения в банкротстве

При освобождении гражданина-банкрота от долга на основании мирового соглашения не возникает обязанности по уплате НДФЛ. Главное условие, чтобы заключение мирового соглашения осуществлялось в соответствии с Законом о банкротстве. Такая позиция отражена Минфином в Письме от 21 февраля 2024 г. № 03-04-05/15335.

2. Отмена транспортного налога для инвалидов

Представители от ЛДПР предлагают расширить основания для освобождения от транспортного налога инвалидов. Освобождение предлагается применять не только в отношении транспорта, полученного от органов соц.защиты, но и в отношении авто, купленных инвалидами самостоятельно по медицинским показаниям (Законопроект № 722478-8). Авторы отмечают, что невозможность освобождения от налога транспорта, купленного инвалидами за свой счет, нарушает принцип равенства.

В заключении Правительства указывается, что предоставление предлагаемой льготы должно осуществляться не на федеральном уровне, а на региональном.

3. Учет долга при смерти кредитора

Налогоплательщик попытался в Конституционном Суде оспорить практику отнесения к внереализационным доходам долга в момент смерти кредитора, являющегося предпринимателем. Однако Конституционный Суд жалобу налогоплательщика отклонил (Определение от 18 июля 2024 г. № 1909-О).

События сентября 2024