Цена развода, взносы при банкротстве крестьянина, НДФЛ при смене ВРИ в обзоре позиций Минфина России

Обзор позиций Минфина России по налогам за май 2025
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НДФЛ при недействительности покупки ценных бумаг
Минфин России рассмотрел налоговые последствия по НДФЛ при признании сделки по приобретению ценных бумаг недействительной. Отмечается, что если в результате недействительности сделки произошла двусторонняя реституции – то есть продавцу вернули бумаги, а покупателю – деньги, то у последнего не возникает доход, облагаемый НДФЛ (Письмо от 26 декабря 2024 г. № 03-04-05/131846).
УСН при участии личного фонда в организации
Минфин России обращает внимание, что участие личного фонда в организации может стать препятствием для применения УСН, если доля личного фонда составит более 25 процентов. Этот же подход Минфин применяет, когда в организации участвует управляющая ПИФом компания (Письмо от 14 марта 2025 г. № 03-11-06/2/25828).
Взносы при банкротстве фермера
Минфин указывает, что банкротство главы крестьянского хозяйства, в результате чего он перестает быть предпринимателем, является основанием для прекращения начисления страховых взносов. При этом расчет взносов прекращается с даты регистрации прекращения статуса ИП (Письмо от 10 марта 2025 г. № 03-15-05/23020).
Стоимость развода
Минфин России обратился к вопросу госпошлин при разводе. Указывается, что при расторжении брака в судебном порядке придется заплатить как за подачу иска, а это 5 тыс. рублей, так и за регистрацию развода – тоже 5 тыс. Короче, 10 тыс. минимум придется выложить и это в простых случаях (Письмо от 28 февраля 2025 г. № 03-05-06-03/19668, № 03-05-06-03/19670). А ведь может придется спорить о разделе имущества – тут уже пошлина от стоимости спорного имущества. Скорее всего юриста привлекать придется, который за каждый чих будет тянуть деньги.
Налоговые новости за май 2025
НДФЛ при смене назначения участка
Всем известно, что доходы от продажи участка можно уменьшить на расходы, связанные с его приобретением. Но какие затраты можно отнести к уменьшающим расходам. Именно эту проблему поставили перед Минфином, спросив можно ли уменьшить доходы от продажи земли на госпошлину в связи с изменением разрешенного использования. Минфин не увидел связи таких расходов с покупкой проданного земельного участка, что логично – ведь госпошлина уплачивалась уже после приобретения участка. Короче, на такие расходы уменьшить доходы от продажи земли не получится (Письмо от 6 мая 2025 г. № 03-04-05/45057)
Взносы по оплате фитнеса работникам
Есть такие замечательные работодатели, которые оплачивают (или компенсируют затраты) работникам и членам их семей занятия фитнесом. Но возникает вопрос, а что со страховыми взносами. Минфин видит следующие последствия. Если работнику выплачивается компенсация расходов за услуги фитнеса, то работодателю придется платить страховые взносы. Если же сам работодатель платит фитнес-организации, то все зависит от того, за кого производится оплата: по расходам на работника снова придется платить взносы, а вот по расходам на его семью взносов уже нет, поскольку с ними нет трудовых отношений (Письмо от 25 апреля 2025 г. № 03-15-05/42369).
Вычет на автономную канализацию
Строительство дома позволяет налогоплательщику применять вычет, а проще говоря, уменьшать облагаемые доходы на расходы, связанные со строительством. В своем Письме Минфин конкретизирует, что к таким расходам можно отнести подключение к коммунальным сетям (например, к газовым), а также установку автономной канализации (Письмо от 1 октября 2024 г. № 03-04-05/94790).
Взносы по подотчетным суммам
Минфин полагает, что при определенных условиях подотчетные суммы облагаются страховыми взносами. Так, если работник взял подотчетные суммы, а куда их дел, неясно – документы о расходы отсутствуют, при этом работодатель с него ничего не требует (в суд не подает), то такие суммы квалифицируются в качестве выплат в пользу работника. А это основание обложить подотчетные суммы взносами (Письмо от 30 апреля 2025 г. № 03-15-06/44169).
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