Цена развода, взносы при банкротстве крестьянина, НДФЛ при смене ВРИ в обзоре позиций Минфина России

Взносы по оплате фитнеса работникам

Есть такие замечательные работодатели, которые оплачивают (или компенсируют затраты) работникам и членам их семей занятия фитнесом. Но возникает вопрос, а что со страховыми взносами. Минфин видит следующие последствия. Если работнику выплачивается компенсация расходов за услуги фитнеса, то работодателю придется платить страховые взносы. Если же сам работодатель платит фитнес-организации, то все зависит от того, за кого производится оплата: по расходам на работника снова придется платить взносы, а вот по расходам на его семью взносов уже нет, поскольку с ними нет трудовых отношений (Письмо от 25 апреля 2025 г. № 03-15-05/42369).