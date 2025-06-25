Обзор: Вычет по образовательному кредиту, уголовка за регистрацию ИП, психологическая помощь по налогам

1. Уголовка для фиктивных предпринимателей и пошлина за парусники

Очередные законы, затрагивающие налоговую сферу, подписаны Президентом, за что ему отдельное спасибо. Во-первых, уклоняться от уплаты налогов теперь нельзя не только с помощью фирм-однодневок, но и с использованием фиктивных предпринимателей. За такое можно присесть на три года. Так что у любителей отдать паспорт за долю малую для регистрации ИП отняли хлеб, ну или их услуги просто подорожают за риск попасть под уголовку (Федеральный закон от 24.06.2025 № 172-ФЗ).

Во-вторых, у любителей парусников и маломерных судов (ведь у всех же есть парусники, правда?) повышается пошлина на 200 рублей за регистрацию их посудин. Правда, если вчитаться в Закон, то можно увидеть, что эти 200 рублей просто раньше были самостоятельной пошлиной, которую отменили и приплюсовали к оставшейся. Короче, расходы у владельцев маломерных судов останутся прежними (Федеральный закон от 24.06.2025 № 179-ФЗ).

Парус порвали парус…