Обзор: Вычет по образовательному кредиту, уголовка за регистрацию ИП, психологическая помощь по налогам

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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1. Уголовка для фиктивных предпринимателей и пошлина за парусники
Очередные законы, затрагивающие налоговую сферу, подписаны Президентом, за что ему отдельное спасибо. Во-первых, уклоняться от уплаты налогов теперь нельзя не только с помощью фирм-однодневок, но и с использованием фиктивных предпринимателей. За такое можно присесть на три года. Так что у любителей отдать паспорт за долю малую для регистрации ИП отняли хлеб, ну или их услуги просто подорожают за риск попасть под уголовку (Федеральный закон от 24.06.2025 № 172-ФЗ).
Во-вторых, у любителей парусников и маломерных судов (ведь у всех же есть парусники, правда?) повышается пошлина на 200 рублей за регистрацию их посудин. Правда, если вчитаться в Закон, то можно увидеть, что эти 200 рублей просто раньше были самостоятельной пошлиной, которую отменили и приплюсовали к оставшейся. Короче, расходы у владельцев маломерных судов останутся прежними (Федеральный закон от 24.06.2025 № 179-ФЗ).
Парус порвали парус…
2. Вычет по кредиту на обучение
Минфин рассмотрел вопрос о возможности применения вычета по НДФЛ, если оплата происходит за счет образовательного кредита. Минфин рассматривает оплату обучения за счет целевого кредита в качестве расходов самого обучающегося, соответственно, нет препятствий для получения вычета по НДФЛ (Письмо от 16 мая 2025 г. № 03-04-05/48093).
Ученье – свет и вычет.
3. Психологическая помощь налогоплательщикам
В Британии открыли горячую линию психологической помощи в связи с утратой близких. При этом ведет ее налоговая служба, потому что одновременно с получением психологической помощи можно будет урегулировать и налоговые вопросы, возникшие в связи со смертью родственника.
Хороший был человек и чтоб два раза не вставать – заплатите налоги
События за июнь 2025
Взносы ИП при уходе за ребенком, обложение медиаторов и руководства ПИФов - ссылка
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