Большой и прекрасный обзор налоговых новостей

Рассматриваются ключевые законодательные инициативы по налогам за май 2025
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Если кто-то, посмотрев на заголовок, решил, что автор сошел с ума от чувства собственного величия – так нет. Это просто отсылка к американскому законопроекту, который вводит множество налоговых льгот и имеет название в СМИ «большой и прекрасный» – big, beautiful bill.
Но мы американский проект рассматривать не будем. У нас своих хватает – больших и
толстых прекрасных. О них и поговорим.
1. Правительственные инициативы
Правительство решило расширить полномочия ФНС России. Налоговой службе хотят разрешить по запросу третьих лиц выдавать заключение (выписку) о финансовом положении налогоплательщиков. При этом у налогоплательщиков будет иметься возможность скорректировать данные выписки при несогласии с какими-то показателями. Следует заметить, что данные поправки вызывают споры. С одной стороны – такой документ может выступать в качестве подтверждения должной осмотрительности. С другой – бизнес-сообщество не воодушевлено тем, что ФНС по каким-то собственным критериям будет оценивать их финансовое положение (Законопроект № 909036-8).
Чтобы повысить объем долгосрочных сбережений граждан предложено разрешить работодателям, которые увеличивают сбережения работников, учитывать такие затраты по налогу на прибыль (Законопроект № 919131-8). А в главу о Госпошлинах вводится отдельная группа пошлин, которая касается экспертизы ветеринарных препаратов (Законопроект № 930557-8).
Ну и наконец, на смену старому соглашению с ОАЭ по поводу устранения двойного налогообложения приходит новое, более объемное и расширенное (Законопроект № 930586-8).
Налоговые новости за май 2025
2. Иные перспективные инициативы
Довольно странные поправки были подготовлены сенаторами в кооперации с депутатами. Так, предложено возвращать госпошлину за приобретение гладкоствольного оружия (госпошлина за лицензию) лицам, которые приобретают и в дальнейшем передают его в зону СВО. Целью льготы является обеспечение данным типом оружия подразделений для борьбы с беспилотниками. То, что эти поправки будут одобрены, сомнений нет, вопрос в другом, почему для решения этой проблемы изменения вносятся в Налоговый кодекс (Законопроект № 928597-8).
Другой проект, связанный с СВО, направлен на расширение возможностей отнесения по налогу на прибыль к безнадежным долгам задолженности бойцов, если они будут списываться по определенным правилам (Законопроект № 925877-8).
К перспективным также можно отнести поправки, отменяющие право на применение патента в отношении услуг охранников. Изменения обосновываются тем, что охранной деятельностью могут заниматься только организации. Соответственно, предприниматели, для которых патентная система и предназначена, не оказывают охранных услуг, а значит, такое упоминание в главе о Патенте только вводит всех в заблуждение (Законопроект № 931942-8).
3. Бесперспективные проекты
Ну и любимая рубрика про то, как депутаты пиарятся, обещая льготы для бедных и повышение налогов для богатых.
В мае к пиар-законопроектам можно отнести:
· Снижение до 6 % ставки по НДФЛ в отношении зарплат медиков, учителей и артистов. Авторы считают, что благодаря этой льготе все сразу ринутся в образование, медицину и культуру для восполнения дефицита кадров (Законопроект № 916466-8).
· Работодателям, которые берут на работу участников СВО, обещают льготные тарифы по взносам (Законопроект № 917509-8).
· Пенсионеров, ветеранов и инвалидов соблазняют льготой по налогу на имущество в отношении дачных домиков (Законопроект № 918341-8).
· Игорному бизнесу, у которого доходы от года к году растут, грозятся в два раза повысить ставки (Законопроект № 924791-8).
· Мобилизованных хотят по всей стране освободить от транспортного налога (Законопроект № 917093-8).
· Ну а соблюдающих правила ПДД автомобилистов предлагают поощрить 50% скидкой по транспортному налогу (Законопроект № 916446-8).
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