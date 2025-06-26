Большой и прекрасный обзор налоговых новостей

1. Правительственные инициативы

Правительство решило расширить полномочия ФНС России. Налоговой службе хотят разрешить по запросу третьих лиц выдавать заключение (выписку) о финансовом положении налогоплательщиков. При этом у налогоплательщиков будет иметься возможность скорректировать данные выписки при несогласии с какими-то показателями. Следует заметить, что данные поправки вызывают споры. С одной стороны – такой документ может выступать в качестве подтверждения должной осмотрительности. С другой – бизнес-сообщество не воодушевлено тем, что ФНС по каким-то собственным критериям будет оценивать их финансовое положение (Законопроект № 909036-8).

Чтобы повысить объем долгосрочных сбережений граждан предложено разрешить работодателям, которые увеличивают сбережения работников, учитывать такие затраты по налогу на прибыль (Законопроект № 919131-8). А в главу о Госпошлинах вводится отдельная группа пошлин, которая касается экспертизы ветеринарных препаратов (Законопроект № 930557-8).

Ну и наконец, на смену старому соглашению с ОАЭ по поводу устранения двойного налогообложения приходит новое, более объемное и расширенное (Законопроект № 930586-8).