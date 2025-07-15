Налоговые новости: снижение НДС на продукты, льготы в связи с СВО, вычет на детские путевки

Рассматриваются ключевые события в налоговой сфере за июнь 2025.

12:22 - Льгота по НДФЛ для молодых ученых – Законопроект № 944057-8

11:05 - Вычет по НДФЛ на детские путевки – Законопроект № 935788-8

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