Налоговые новости: снижение НДС на продукты, льготы в связи с СВО, вычет на детские путевки
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Содержание
00:00 - превью
00:21 - начало
01:50 - Освобождение от судебной пошлины родственников участников СВО – Законопроект № 944654-8
03:43 - Акцизы на бестабачные смеси - Законопроект № 940316-8
05:35 - Защита инвесторов Калининграда - Законопроект № 936458-8
06:45 - Учет образовательных расходов по ЕСХН - Законопроект № 941942-8
08:30 - Снижение налога на прибыль из-за ветеранов боевых действий – Законопроект № 940870-8
09:10 - Снижение НДС по продуктам – Законопроект № 955850-8
11:05 - Вычет по НДФЛ на детские путевки – Законопроект № 935788-8
12:22 - Льгота по НДФЛ для молодых ученых – Законопроект № 944057-8
13:36 - окончание
Налоговые новости за июнь 2025 - ссылка.
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