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Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Налоговые новости: снижение НДС на продукты, льготы в связи с СВО, вычет на детские путевки

Рассматриваются ключевые события в налоговой сфере за июнь 2025.

Телеграм: https://t.me/Taxruss

Содержание

  • 00:00 - превью

  • 00:21 - начало

  • 01:50 - Освобождение от судебной пошлины родственников участников СВО – Законопроект № 944654-8

  • 03:43 - Акцизы на бестабачные смеси - Законопроект № 940316-8

  • 05:35 - Защита инвесторов Калининграда - Законопроект № 936458-8

  • 06:45 - Учет образовательных расходов по ЕСХН - Законопроект № 941942-8

  • 08:30 - Снижение налога на прибыль из-за ветеранов боевых действий – Законопроект № 940870-8

  • 09:10 - Снижение НДС по продуктам – Законопроект № 955850-8

  • 11:05 - Вычет по НДФЛ на детские путевки – Законопроект № 935788-8

  • 12:22 - Льгота по НДФЛ для молодых ученых – Законопроект № 944057-8

  • 13:36 - окончание

Налоговые новости за июнь 2025 - ссылка.

Информации об авторе

Юзвак Максим

Юзвак Максим

Юрист в самозанятый

498 подписчиков3 472 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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