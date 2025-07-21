Налоговые итоги за июнь 2025

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Депутаты сбавили обороты в придумывании новых налоговых поправок. Оно и понятно, на носу думские каникулы, надо подбить итоги, наметить планы, проголосовать за нужные законы. Впрочем, совсем без налоговых законопроектов нас не оставили. О них и поговорим:

1. Странное предложение

Депутаты Госдумы решили упразднить пошлину по спорам о пенсии по потери кормильца, а также об установлении фактов смерти и безвестного отсутствия военных (Законопроект № 944654-8). Странность законопроекта заключается в том, что схожее предложение о льготе уже поступало в Думу, более того в июле за него депутаты проголосовали (Законопроект № 899977-8). Зачем понадобилось дублировать эти положения, остается загадкой.

2. Перспективные предложения

Сенаторы-законотворцы считают, что спасать население нужно не только от никотина, но от всего, что любят вдыхать курильщики. Поэтому под налоговый гнет попадут безникотиновые смеси, которые обложат акцизом. Станут ли от этого меньше курить, неизвестно, но что цены для курильщиков вырастут – это к гадалке не ходи (Законопроект № 940316-8).

Повышение налога на прибыль не прошло для инвесторов бесследно, во всяком случае так думают сенаторы, которые решили защитить инвесторов Калининградской области от повышенной ставки (Законопроект № 936458-8). Наконец, по-новому решили сформулировать условия учета образовательных расходов по сельхозналогу (Законопроект № 941942-8).

3. Бесперспективные предложения

Как всегда не обошлось без завиральных налоговых идей. К ним относятся:

· Снижение ставки по налогу на прибыль для работодателей, берущих к себе ветеранов боевых действий (Законопроект № 940870-8).

· Снижение НДС по продуктам, которое по задумке автор должно снизить цены на эти продукты. Хотя и так ясно, что на рост цен манипуляции с НДС не повлияют (Законопроект № 955850-8).

· Повторно предложено установить вычет по НДФЛ для расходов на детский отдых. Сколько они будут носиться с этой идеей, никто не знает, но думаю, это не последний такой проект (Законопроект № 935788-8).

· Депутаты решили, что налоговые льготы – лучший способ привлечь молодежь в науку. Поэтому предложили не облагать доходы молодых ученых НДФЛ (Законопроект № 944057-8).