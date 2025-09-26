Снижение НДС, вычет за наставничество, запрет вычетов у самозанятых в обзоре

4. Снижение НДС

Где-то хотят повысить налоги, а где-то, наоборот, снижают. В далекой Индии был снижен налог на товары и услуги (аналог НДС). Так, снижение налога на потребительские товары, такие как зубная паста и шампунь было с 18 % до 5 %, а на малолитражные автомобили, кондиционеры и телевизоры — с 28 % до 18 %. И несмотря на то, что бюджет на первых порах потеряет в доходах, власти рассчитывают, что это компенсируется ростом потребления, а значит, и повышением дохода у продавцов, что положительно отразится на бюджетных поступлениях.

PS. Когда впервые услышал, что в нашей богоспасаемой стране планируют повысить НДС, не поверил. Думал, происки недругов. Оказалось, зря не верил. И замечательно получается, ЦБ кричит на всех углах, что нужно снижать инфляцию. А Минфин предлагает повысить НДС, что только подстегнет рост цен. Может уже пора финансовым органам договориться, что они хотят и к какому светлому будущему нас ведут.