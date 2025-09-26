Снижение НДС, вычет за наставничество, запрет вычетов у самозанятых в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
Телеграм: https://t.me/Taxruss
1. Вычет за наставничество
Чтобы поощрять работников становиться наставниками для неопытных коллег, предлагают установить специальный вычет по НДФЛ за наставничество. Размер составит 18 000, как за ГТО. Правда, Правительство считает, что поощрять надо дополнительными выплатами, а не вычетами всякими, поэтому инициативу не одобряет (Законопроект № 1023882-8).
2. НДФЛ по инвестплатформам
Депутаты хотят, чтобы НДФЛ по доходу, полученному от займа на инвестплатформе, удерживал и уплачивал оператор такой платформы. Считают, что это снизит административную нагрузку, да и доверия к налогоплательщикам-инвесторам нет никакого. Но Правительство пока забраковало предложение и говорит, что много неясностей в предлагаемом порядке, поэтому нужно дорабатывать (Законопроект № 1024070-8).
3. Почему вычеты для самозанятых вредны
Минфин продолжает отмахиваться, как от назойливых мух, от предложений по предоставлению вычетов самозанятым. На этот раз он ссылается на то, что предоставление вычетов уменьшит поступления не только в бюджет, но и в ФОМС, то есть пострадает медицина, а значит, и здоровье граждан. Короче, шиш вам, а не вычеты (Письмо от 29 августа 2025 № 03-04-05/84392).
4. Снижение НДС
Где-то хотят повысить налоги, а где-то, наоборот, снижают. В далекой Индии был снижен налог на товары и услуги (аналог НДС). Так, снижение налога на потребительские товары, такие как зубная паста и шампунь было с 18 % до 5 %, а на малолитражные автомобили, кондиционеры и телевизоры — с 28 % до 18 %. И несмотря на то, что бюджет на первых порах потеряет в доходах, власти рассчитывают, что это компенсируется ростом потребления, а значит, и повышением дохода у продавцов, что положительно отразится на бюджетных поступлениях.
PS. Когда впервые услышал, что в нашей богоспасаемой стране планируют повысить НДС, не поверил. Думал, происки недругов. Оказалось, зря не верил. И замечательно получается, ЦБ кричит на всех углах, что нужно снижать инфляцию. А Минфин предлагает повысить НДС, что только подстегнет рост цен. Может уже пора финансовым органам договориться, что они хотят и к какому светлому будущему нас ведут.
События за сентябрь 2025
Инвествычет по спортшколам, налоговые БПЛА, НПД по программа лояльности - ссылка
Начать дискуссию