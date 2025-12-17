ТОП-10 актов Верховного Суда по налогам за ноябрь 2025

Рассматриваются ключевые выводы Верховного Суда по налоговым вопросам
Льгота ветеранов по пошлине
Верховный Суд освежил свои разъяснения по правам и обязанностям военнослужащих, которые изложены в Постановлении № 8. Затронуты там и льготы, установленные в Налоговом кодексе. Отмечается, что ветераны, защищая свои права, не должны платить судебную пошлину (Постановление от 28.10.2025 № 21).
Внесудебное взыскание в суде
Верховный суд решил оперативно рассмотреть вопросы, которые могут возникнут в судах в связи с введением внесудебного взыскания налогов с граждан. В основном вопросы касаются переходного периода и ситуаций, когда неясно, какой порядок применять к образовавшейся задолженности – старый или новый. В документе рассмотрены следующие вопросы:
· Последствие отсутствия информационного сообщения по задолженности, образовавшейся до 1 ноября 2025
· Сколько раз следует информировать налогоплательщика о задолженности
· Какие документы должны быть приложены к иску о взыскании
· Как исчислять пени в связи с новыми порядком взыскания
· Как формируется совокупная налоговая обязанность
В общем, специалистам будет интересно (Акт Президиума от 19.11.2025).
Как делить вычет при продаже долей
Отличное дело рассмотрел Верховный Суд. Какая была проблема? Имелся земельный участок в долевой собственности со множеством владельцев. И трое из сособственников решили продать свои доли по одному договору. Возник вопрос, как распределить в целях НДФЛ имущественный вычет в размере 1 млн. рублей. Налоговая инспекция считала, что вычет предоставляется на весь земельный участок, поэтому он делится между всеми долевыми собственниками в соответствии с их долей. Налогоплательщик в споре полагал, что вычет в размере 1 млн. предоставляется каждому владельцу доли, независимо от размера этой доли. Однако Верховный Суд решил, что обе стороны ошибаются. Вычет, по мнению Суда, предоставляется на предмет договора купли-продажи. Поэтому делить его нужно между продавцами долей (то есть между тремя сособственниками) в соответствии с размерами их долей (Кассационное определение от 22 октября 2025 г. № 57-КАД25-6-К1).
Верховный Суд рассмотрел проблему заявления вычетов в налоговой декларации по НДФЛ. Так, Налогоплательщик заявил в декларации по НДФЛ имущественные и социальные вычеты. И получалось, что у него налоговая база обнулялась. Но тут Налогоплательщик вспомнил, что он еще оплачивал обучение детей. Поэтому он решил переиграть ситуацию в более выгодную для себя сторону, а именно, часть имущественного вычета заменить на социальный. Почему это выгодно? Дело в том, что имущественный вычет, например, при приобретении жилья можно переносить на следующие периоды. А вот социальные вычеты можно применять только в одном периоде, а значит, их надо быстрее заявлять. Однако налоговики отказали Налогоплательщику в уточнении сумм вычетов, поскольку уже был возврат НДФЛ. При этом такую позицию поддерживает Минфин.
Собственно Налогоплательщик и пошел в Верховный Суд оспаривать разъяснения Минфина. Самое интересное, что Минюст поддержал его в этом деле, указывая, что минфиновское толкование не основано на Налоговом кодексе.
А вот Верховный Суд пришел к выводу, что Минфин и Налоговики правильно трактуют налоговые нормы. В общем, опять счет не в пользу налогоплательщиков (Решение от 28 октября 2025 № АКПИ25-693).
НДФЛ при отсутствии регистрации земли под домом
Налогоплательщик получил от отца в собственность долю в жилом доме в 1997 году. Проблема заключается, в том, что право собственности на долю земли под домом он зарегистрировал лишь в 2019. Через два года налогоплательщик стал полноценным хозяином дома и участка под ним, поэтому продал их. Налоговая посчитала, что доход, связанный со стоимостью участка под домом, должен облагаться НДФЛ, так как не прошел минимальный срок владения для продажи без НДФЛ. Налогоплательщик же полагал, что срок владения участком нужно считать с 1997 года, поскольку земля должна следовать судьбе дома, а раз дом был в собственности, то и земля была в его собственности. Но Верховный Суд встал на сторону налоговой инспекции. Было указано, что правило о следовании участка за судьбой дома означает предоставление собственнику дома права зарегистрировать собственность на землю под домом. Соответственно, в любом случае право собственности на землю возникает с момента регистрации и именно с даты регистрации отсчитывается срок владения землей, а не с даты приобретения в собственность дома. В общем, не затягивайте и регистрируйте все вовремя (Кассационное определение от 24 октября 2025 № 89-КАД25-6-К7).
НДФЛ при перераспределении земли
В Земельном праве есть такая процедура – перераспределение участков. Это когда по договоренности владельцев земли часть одного участка присоединяется к соседнему. И как раз налоговые последствия такого перераспределения рассмотрел Верховный Суд. Так, возник вопрос, как считать в целях НДФЛ срок владения земельным участком, от которого отщипнули часть в пользу соседа при перераспределения. Суд указал, что в результате перераспределения появляется новый участок, поэтому срок владения следует исчислять заново и прежние годы владения значения не имеют. Конечно, формально Верховный Суд прав, а вот с человеческой точки зрения вывод какой-то несправедливый (Кассационное определение от 15.10.2025 № 45-КАД25-7-К7).
Взыскание убытков с Налоговиков
Сейчас будет сложно. Решил налогоплательщик получить вычет НДС в заявительном порядке. Ну и как водится, представил декларацию и банковскую гарантию. Как известно, за все нужно платить – то есть за банковскую гарантию. При этом размер расходов зависел от срока, в течение которого она действовала, а срок, в свою очередь, зависит от извещения, направляемого в банк налоговиками. И вот как раз с этим извещением Налоговый орган затянул. В связи с этим Налогоплательщик заплатил за банковскую гарантию больше, чем хотел. Поэтому пошел он в суд за взысканием убытков. И нижестоящие суды его поддержали.
Но главный защитник налоговиков и бюджетных денег Верховный Суд решил, что нижестоящие инстанции поспешили. Было указано, что надо еще разобраться, кто виноват и что делать. Ведь Налогоплательщик мог сам прекратить действие банковской гарантии, но сидел сложа руки. Короче, дело направлено на новое рассмотрение (Определение от 21 ноября 2025 № 303-ЭС25-6217).
Истребование документов при камералке
Верховный суд решил разобраться в давнем вопросе, а можно ли истребовать документы при камеральной проверке. Эта проблема возникла в связи с отчетностью налогового агента, сдавшего расчет 6-НДФЛ. Налоговая заметила, что уж слишком много компенсаций выплатила организация своим работникам – возникли подозрения, что в реальности это замаскированные вознаграждения работникам, которые должны облагаться НДФЛ. Для прояснения ситуации были запрошены документы. Но организация их представлять отказалась, сославшись на то, что в рамках камеральной проверки документы не истребуются. Любопытно, что эта позиция нашла одобрение в окружном суде, но рассыпалась в Верховном. Судебная коллегия отметила, что если налоговики сомневаются в достоверности данных, отраженных в отчетности, то они всегда могут запросить документы. Камеральная форма налогового контроля не препятствует такому запросу (Определение от 30.10.2025 № 309-ЭС25-6656).
НДС в банкротстве
Очередное запутанное НДС-дело, осложненное банкротством, рассмотрел Верховный Суд. При этом тут важно учесть хронологию. Так, арендодателя постигло несчастье – он оказался банкротом. Арендатор посчитал, что банкроты НДС не платят, а значит, арендную плату нужно уменьшить на НДС. Но в 2023 суды ему в этом отказали. Арендатор логично решил, что раз НДС остается в арендной плате, то арендодатель-банкрот должен ему выставлять счета-фактуры для получения вычета по НДС. И в том же 2023 году арендатору через суд удалось заставить арендодателя выставлять счета-фактуры. Но арендодатель опять перестал их выставлять. И снова в новом споре нижестоящие суды поддержали арендатора в его стремлении получать от арендодателя счета-фактуры. Но тут дело передали в Верховный Суд, который сказал, что в соответствии с НК РФ операции с банкротом НДС не облагаются, а значит, счета-фактуры выставляться не должен (Определение от 18.11.2025 № 305-ЭС25-6082).
Арест при банкротстве
Верховный Суд опять всех запутал с последствиями налогового ареста в банкротстве. Так, Президиум заявил, что в силу ареста у налоговиков возникает право залогового кредитора. Но еще летом Судебная коллегия в деле Инзенский завод высказалась в том духе, что в банкротстве все аресты снимаются, а значит, никаких залоговых прав такие аресты налоговым органам не предоставляют (Определение от 11.07.2025 № 306-ЭС24-23083(2)). Видимо, вывод по Инзенскому заводу теперь не работает (Президиум от 19.11.2025).
