Налоговые итоги за ноябрь 2025

Телеграм: https://t.me/Taxruss

В ноябре весь государственный аппарат, включая Госдуму, старался успеть принять бюджет и поправки в Налоговый кодекс (что они героически и исполнили). Правительству и депутатам было не до придумывания новых законодательных инициатив в налоговой сфере. В этой связи ноябрь оказался очень беден на интересные налоговые законопроекты.

Тем не менее, кое-какие инициативы есть. О них и поговорим

1. Внесудебная ответственность бухгалтерии

Депутаты продолжают избавляться от обязательной судебной процедуры как от пережитка прошлого. Про то, что налоги с граждан будут взыскивать во внесудебном порядке, все уже знают. Но на этом никто останавливаться не собирается. На это раз предлагается отказаться от участия судов в привлечении к административке руководства компаний (включая бухгалтеров), если оно игнорирует обязанности по предоставлению документов. Важно отметить, что вероятность одобрения этой инициативы высокая (Законопроект № 1065251-8).

2. Трудоустройство инвалидов

Несмотря на дефицит рабочей силы, занятость инвалидов остается на низком уровне. Работодатели хотят молодых и здоровых сотрудников. А с инвалидами много мороки. Нужно адаптировать под них рабочие места, а это дополнительные затраты. А с деньгами сейчас сами знаете как – всегда недостаток. В этой связи предлагается стимулировать компании налоговой льготой. Так, если работодатель наберет себе в штат 30% инвалидов, то сможет получить, по задумке авторов, пониженную ставку по налогу на прибыль. Признаемся, что изначально инициатива выглядела непроходной. А в связи с отсутствием заключения Правительства ее даже рассматривать не стали и вернули авторам (Законопроект № 1060388-8).

3. Поддержка соцпредприятий

Какую-то абракадабру (кто не знал, это магическое заклинание от болезней) придумали депутаты, чтобы стимулировать инвестиции в социальные организации. Так, в расходах по налогу на прибыль предлагается учитывать вложения в различные разработки (НИОКР) и основные средства, которые будут развивать социальную деятельность компаний. Собственно, этот проект постигла та же судьба, что и предыдущий – его вернули инициатором из-за отсутствия заключения Правительства (Законопроект № 1069603-8).

Налоговые новости за ноябрь 2025

Если видео не воспроизводится - резервная ссылка

События за декабрь 2025