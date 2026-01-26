Налоговые итоги за декабрь 2025

2. Бесперспективные обзоры

А дальше депутаты развлекали нас бесполезными инициативами. Так, предложено установить специальные пониженные ставки по НДФЛ для пенсионеров и предпенсионеров. Уже в 2026 эту идею завернули, потому что обязательное заключение Правительства авторы «забыли» получить (Законопроект № 1094635-8).

Естественно, что был и антимигрантский законопроект по отмене патента для уплаты НДФЛ. Эта поправка подается в Госдуму с завидной регулярностью и с завидной регулярностью отклоняется. Но поскольку мигрантская тема в топе и на ней пиарятся все, кому не лень, схожие проекты продолжат вносить – потому что народу нравится (Законопроект № 1091223-8).

Не ушла от зоркого депутатского глаза проблема индивидуального строительства. Чтобы как-то скрасить жизнь обманутых граждан, вложившихся в ИЖС, предлагается не взимать с них судебную пошлину. Правда, радость уже сменилась огорчением, так как законопроект вернули авторам, которые совершенно случайно не получили на него заключение Правительства (Законопроект № 1097963-8).

Новогодний подарок решили сделать домашним животным, установив налоговый вычет по расходам на их лечение. Но Правительство говорит, что мы с человеческими проблемами справиться не можем, а вы тут со своими котиками. Поэтому инициативу не поддержало. Так что перспектив у поправки ноль (Законопроект № 1101879-8).

На этом итоги 2025 года закончены. Начинаем следить за 2026 годом.