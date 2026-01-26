Налоговые итоги за декабрь 2025

Обзор налоговых новостей за декабрь 2025
В конце года депутаты особо не напрягались и больше думали о новогодних подарках, чем о законодательной деятельности. Несмотря на это, в декабре были интересные законодательные инициативы, на которые стоит обратить внимание.
1. Перспективные проекты
Наконец-то решена проблема налоговой переплаты умершего лица. Теперь наследникам не придется ходить в суд, чтобы вернуть себе излишне уплаченные суммы. Достаточно, будет подать заявление и приложить к нему свидетельство о наследстве. На самом деле событие эпохальное, поскольку проблема существовала десятилетиями (Законопроект № 1096229-8).
В качестве новогоднего подарка волонтерам на СВО, предложено не взимать с них пошлину при оформлении паспорта или водительских прав взамен утраченных. Льгота выглядит вполне оправданной, поскольку документы в зоне боевых действий теряются, сгорают, приходят в негодность довольно часто – свидетелем чего был автор лично (Законопроект № 1102214-8).
Завершает список перспективных проектов предложение по сокращению полномочий Правительства в налоговой сфере. Но по закону сохранения энергии – если у кого-то полномочий стало меньше, то у кого-то появились новые полномочия. Короче, отдельные правительственные полномочия не исчезнут, а будут перераспределены между федеральными министерствами (Законопроект № 1110069-8).
2. Бесперспективные обзоры
А дальше депутаты развлекали нас бесполезными инициативами. Так, предложено установить специальные пониженные ставки по НДФЛ для пенсионеров и предпенсионеров. Уже в 2026 эту идею завернули, потому что обязательное заключение Правительства авторы «забыли» получить (Законопроект № 1094635-8).
Естественно, что был и антимигрантский законопроект по отмене патента для уплаты НДФЛ. Эта поправка подается в Госдуму с завидной регулярностью и с завидной регулярностью отклоняется. Но поскольку мигрантская тема в топе и на ней пиарятся все, кому не лень, схожие проекты продолжат вносить – потому что народу нравится (Законопроект № 1091223-8).
Не ушла от зоркого депутатского глаза проблема индивидуального строительства. Чтобы как-то скрасить жизнь обманутых граждан, вложившихся в ИЖС, предлагается не взимать с них судебную пошлину. Правда, радость уже сменилась огорчением, так как законопроект вернули авторам, которые совершенно случайно не получили на него заключение Правительства (Законопроект № 1097963-8).
Новогодний подарок решили сделать домашним животным, установив налоговый вычет по расходам на их лечение. Но Правительство говорит, что мы с человеческими проблемами справиться не можем, а вы тут со своими котиками. Поэтому инициативу не поддержало. Так что перспектив у поправки ноль (Законопроект № 1101879-8).
На этом итоги 2025 года закончены. Начинаем следить за 2026 годом.
События за январь 2026
