Детские налоговые итоги за январь 2026

Традиционно начало года небогато на законодательные события. После долгих и бурных празднеств депутатом надо еще прийти в себя, понять, где они находятся и что от них хотят. Но тем не менее, кое-какие инициативы есть.

1. Отмена пошлины

Есть такое поверье, как Новый год начнешь, так его и проведешь. Правительство решило своим первым проектов отменить госпошлину, которая взималась за информацию о детях в загранпаспортах. Оказалось, что эти ( дети ) отметки о детях никому не нужны, поэтому их решили вообще отменить, а вместе с ними и пошлину (Законопроект № 1136782-8).

Будем надеяться, что Правительство и дальше продолжит отменять обязательные платежи или хотя бы не будет их поднимать.

2. Вычет на отдых детей

Дети – самое важное, что есть у родителей. Поэтому на этом нужно играть – решили депутаты и подготовили проект о вычете по НДФЛ, который позволяет родителям учитывать расходы на отдых своих чад. Но Правительство оказалось менее сентиментальным и отказалось поддерживать проект, так как он уменьшает и без того скудные доходы бюджета (Законопроект № 1136875-8).

3. Обложение целевых стипендий

Студенты – это тоже дети, которых нужно баловать. Для этой цели депутаты решили предложить не облагать НДФЛ стипендии по целевым договорам. Говорят, эта льгота не только улучшит настроение нынешним студентам, но и сподвигнет других заключать целевые договора на обучение для закрытия кадрового дефицита. Но на пути этой благородной идеи опять встало Правительство, которое отказывается поддерживать идеи, если они не направлены на наполнение бюджета (Законопроект № 1131753-8).

Налоговые новости за январь 2026

