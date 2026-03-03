Налоговая практика Арбитражного суда Московского округа за январь 2026

Общие вопросы

В результате проведенного сравнительного анализа данных из ЕГРЮЛ, судами установлены следующие факты, свидетельствующие о взаимозависимости ООО "Скопа" и ООО "СК-Полимер": учредителем (с 02.09.2014 по 14.07.2016) и руководителем (с 09.12.2015 по 18.01.2018) ООО "Скопа" и ООО "СК-Полимер" являлось одно и то же лицо (Мамедов Н.Х.-О.), совпадение основного вида деятельности (фактическую деятельность осуществляет только ООО "СК-Полимер"), совпадение IP-адреса, с которого предоставлялась отчетность, и доменного имени сервера, на котором расположены почтовые ящики организаций, пересечение сотрудников в отношении 19 физических лиц. В результате анализа банковских выписок установлены переводы денежных средств ООО "Скопа" в счет оплаты налогов, заработной платы и других обязательств ООО "СК Полимер" на общую сумму 485 432 руб. 27 коп. По результатам проведения сравнительного анализа данных налоговой и бухгалтерской отчетностей ООО "Скопа" Инспекцией установлена тенденция к существенному снижению показателей после начала проведения выездной налоговой проверки.

Действия ООО "Скопа" и ООО "СК-Полимер" носят согласованный, искусственный характер, направленный на вывод имущества (на которое подлежит взыскание по пп. 1, 3 п. 3 ст. 45 НК РФ) для уклонения от уплаты доначисленных налогов, пеней, штрафов.

По результатам проведения налоговым органом контрольных мероприятий за соблюдением исполнения решений о предоставлении рассрочки в отношении общества установлено наличие обстоятельства, при котором решение от 11.03.2024 N 476823 подлежит отмене, а именно: в отношении АО "ЧРЗ "Полет" Арбитражным судом Челябинской области по делу N А76-23427/2024 вынесено определение от 26.08.2024 о принятии заявления общества с ограниченной ответственностью "Интерсервис" о признании должника несостоятельным (банкротом). Нижестоящие суды посчитали действия налогового органа законными.

Кассационный суд, направляя дело на новое рассмотрение, указал, что судами оставлено без внимания обстоятельство того, что в рамках дела N А76-23427/2024 неоднократно отказывалось в удовлетворении заявлений кредиторов о признании несостоятельным (банкротом) и введении в отношении него процедуры банкротства (определения Арбитражного суда Челябинской области от 03.10.2024 и от 25.12.2024). Также судами оставлены без внимания и оценки доводы общества о том, что оно находится под санкциями "недружественных" государств, входит в перечень стратегических предприятий Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, внесено в Сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, а также является единственным поставщиком особо востребованной военной продукции и в данной ситуации прекращение рассрочки повлечет за собой блокирование финансовой деятельности предприятия, что в дальнейшем будет иметь крайне негативные последствия для обороноспособности страны во время проведения Специальной военной операции.

Суды указали, что доказательств уважительности причин пропуска срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 7 статьи 11.3 Налогового кодекса Российской Федерации для учета подлежащих уменьшению сумм налога на основании представленных 04.06.2024 в инспекцию уточненных налоговых деклараций (расчетов) по налогу на имущество организаций за период 2019-2020 годов при определении совокупной налоговой обязанности АО УК "Эстейт Инвест", заявителем в материалы дела не представлено.

В качестве уважительной причины пропуска вышеуказанного срока на обращение за возвратом переплаты общество ссылается на Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 N 239, которым введены ограничения для предотвращения распространения коронавируса. Данный довод отклонен судами как документально не подтвержденный. При этом судами учтено, что в период пандемии заявитель вел активную деятельность и документально не подтвердил отсутствие у него возможности обращения за защитой своих прав в суд и налоговый орган за оспариванием кадастровой стоимости или в комиссию за оспариванием кадастровой стоимости в административном порядке.

Довод общества о необходимости восстановления пропущенного срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 7 статьи 11.3 Налогового кодекса Российской Федерации, ввиду длительного рассмотрения судебного спора в Московском городском суде по делу N 3а-997/2021 в связи с неоднократным назначением судебных экспертиз и в суде апелляционной инстанции, также отклонен судами, поскольку ничто не препятствовало обществу своевременно обратиться с заявлением в административном порядке и оспорить мероприятия по определению вида фактического использования здания (строения, сооружения).