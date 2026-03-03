Налоговая практика Арбитражного суда Московского округа за январь 2026

Рассматриваются интересные налоговые споры в Московском округе
Общие вопросы
Постановление от 30 января 2026 г. № А41-88621/2024 (СК-ПОЛИМЕР) –
В результате проведенного сравнительного анализа данных из ЕГРЮЛ, судами установлены следующие факты, свидетельствующие о взаимозависимости ООО "Скопа" и ООО "СК-Полимер": учредителем (с 02.09.2014 по 14.07.2016) и руководителем (с 09.12.2015 по 18.01.2018) ООО "Скопа" и ООО "СК-Полимер" являлось одно и то же лицо (Мамедов Н.Х.-О.), совпадение основного вида деятельности (фактическую деятельность осуществляет только ООО "СК-Полимер"), совпадение IP-адреса, с которого предоставлялась отчетность, и доменного имени сервера, на котором расположены почтовые ящики организаций, пересечение сотрудников в отношении 19 физических лиц. В результате анализа банковских выписок установлены переводы денежных средств ООО "Скопа" в счет оплаты налогов, заработной платы и других обязательств ООО "СК Полимер" на общую сумму 485 432 руб. 27 коп. По результатам проведения сравнительного анализа данных налоговой и бухгалтерской отчетностей ООО "Скопа" Инспекцией установлена тенденция к существенному снижению показателей после начала проведения выездной налоговой проверки.
Действия ООО "Скопа" и ООО "СК-Полимер" носят согласованный, искусственный характер, направленный на вывод имущества (на которое подлежит взыскание по пп. 1, 3 п. 3 ст. 45 НК РФ) для уклонения от уплаты доначисленных налогов, пеней, штрафов.
Постановление от 21 января 2026 г. № А40-43005/2025 (ЧРЗ "Полет") +
По результатам проведения налоговым органом контрольных мероприятий за соблюдением исполнения решений о предоставлении рассрочки в отношении общества установлено наличие обстоятельства, при котором решение от 11.03.2024 N 476823 подлежит отмене, а именно: в отношении АО "ЧРЗ "Полет" Арбитражным судом Челябинской области по делу N А76-23427/2024 вынесено определение от 26.08.2024 о принятии заявления общества с ограниченной ответственностью "Интерсервис" о признании должника несостоятельным (банкротом). Нижестоящие суды посчитали действия налогового органа законными.
Кассационный суд, направляя дело на новое рассмотрение, указал, что судами оставлено без внимания обстоятельство того, что в рамках дела N А76-23427/2024 неоднократно отказывалось в удовлетворении заявлений кредиторов о признании несостоятельным (банкротом) и введении в отношении него процедуры банкротства (определения Арбитражного суда Челябинской области от 03.10.2024 и от 25.12.2024). Также судами оставлены без внимания и оценки доводы общества о том, что оно находится под санкциями "недружественных" государств, входит в перечень стратегических предприятий Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, внесено в Сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, а также является единственным поставщиком особо востребованной военной продукции и в данной ситуации прекращение рассрочки повлечет за собой блокирование финансовой деятельности предприятия, что в дальнейшем будет иметь крайне негативные последствия для обороноспособности страны во время проведения Специальной военной операции.
Постановление от 21 января 2026 г. № А40-316196/2024 (Эстейт Инвест) –
Суды указали, что доказательств уважительности причин пропуска срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 7 статьи 11.3 Налогового кодекса Российской Федерации для учета подлежащих уменьшению сумм налога на основании представленных 04.06.2024 в инспекцию уточненных налоговых деклараций (расчетов) по налогу на имущество организаций за период 2019-2020 годов при определении совокупной налоговой обязанности АО УК "Эстейт Инвест", заявителем в материалы дела не представлено.
В качестве уважительной причины пропуска вышеуказанного срока на обращение за возвратом переплаты общество ссылается на Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 N 239, которым введены ограничения для предотвращения распространения коронавируса. Данный довод отклонен судами как документально не подтвержденный. При этом судами учтено, что в период пандемии заявитель вел активную деятельность и документально не подтвердил отсутствие у него возможности обращения за защитой своих прав в суд и налоговый орган за оспариванием кадастровой стоимости или в комиссию за оспариванием кадастровой стоимости в административном порядке.
Довод общества о необходимости восстановления пропущенного срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 7 статьи 11.3 Налогового кодекса Российской Федерации, ввиду длительного рассмотрения судебного спора в Московском городском суде по делу N 3а-997/2021 в связи с неоднократным назначением судебных экспертиз и в суде апелляционной инстанции, также отклонен судами, поскольку ничто не препятствовало обществу своевременно обратиться с заявлением в административном порядке и оспорить мероприятия по определению вида фактического использования здания (строения, сооружения).
Налоговый контроль
Постановление от 26 января 2026 г. № А40-2697/2025 (Брав ТР) –
Заявитель указывает на то, что в обжалуемом решении раскрыты персональные данные об имуществе физического лица Езбек Т.В., являющегося генеральным директором ООО "БРАВ ТР" и изложена недопустимая прямая угроза физическому лицу о некой потенциальной возможности привлечения к субсидиарной ответственности в случае неисполнения организацией обжалуемого решения, что является самостоятельным основанием для обжалуемого решения. По мнению Заявителя, НК РФ не предусмотрено раскрытие персональных данных физического лица, содержащийся в оспариваемом решении перечень личного имущества физического лица Езбек Т.В. создает предпосылки к покушению на указанное в решении имущество со стороны мошенников.
Суды отклонили указанные доводы, указав, что информация в отношении имущества руководителя и учредителя Общества Езбек Т.В. не затрагивает самого Заявителя, кроме того не представлены доказательства нарушения прав самого Заявителя.
Налоговые новости за январь 2026
Налоговые споры
Постановление от 21 января 2026 г. № А40-185826/2024 (Григорян Г.Г.) +
Бывший руководитель общества вправе защищать свои интересы в судебном порядке путем обжалования решения налогового органа, вынесенного в отношении общества, в том случае, когда он привлекается к субсидиарной ответственности по налоговым обязательствам. Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что права и законные интересы Григоряна Г.Г. не затронуты оспариваемым решением. Данный вывод соответствовал фактическим обстоятельствам, которые имели место на момент рассмотрения дела в первой инстанции (резолютивная часть решения объявлена 10.02.2025, полный текст изготовлен 10.03.2025). Вместе с тем, аналогичный вывод суда апелляционной инстанции (резолютивная часть постановления объявлена 21.07.2025, полный текст изготовлен 28.07.2025) сделан без учета обстоятельств, которые имели место на момент рассмотрения дела в апелляционной инстанции.
Постановление от 12 января 2026 г. № А41-3700/2025 (АИС) +
Суд округа отмечает, что правовая природа досудебного способа разрешения спора направлена на прекращение конфликта без судебного участия и предполагает исчерпание сторонами всех возможных внесудебных способов и средств разрешения такого конфликта до обращения в суд, в связи с чем после исчерпания всех средств досудебного разрешения споров сторона не может быть лишена права на доступ к суду, гарантированного статьей 46 Конституции РФ. При этом необходимо исходить из соблюдения баланса интереса сторон. Следует учитывать как обязанность налогоплательщика на обращение в суд только после обжалования ненормативного судебного акта налогового органа в вышестоящий налоговый орган, так и принимать во внимание его право на обращение в ФНС России. Вместе с тем необходимо учитывать сроки на обжалование, приведенные в Налоговом кодексе, с тем, чтобы не создавать неопределенность во взаимоотношениях налогового органа и налогоплательщика. Кассационный суд пришел к выводу о том, что налогоплательщик обращался с жалобами в УФНС России и в ФНС России. После исчерпания средств досудебного разрешения споров общество в разумный срок обратилось в суд, поэтому оно не должно быть лишено права доступа на судебную защиту, гарантированного статьей 46 Конституции. Кроме того, суд округа обращает внимание на то, что инспекция представила в суд отзыв на заявление об оспаривании решения налогового органа. В отзыве инспекция сосредоточила внимание на существе спора, посвятив этому без малого 13 из 14 страниц отзыва, то есть инспекция не придавала пропуску срока существенного значения. Суды, напротив, сосредоточили на этом все внимание.
НДС
Постановление от 21 января 2026 г. № А40-251383/2024 (Тындатрансстрой-Альфа) –
Арбитражным судом Амурской области сделка, заключенная с участием ООО "ТЫНДАТРАНССТРОЙ-АЛЬФА", признана в том числе ничтожной как мнимая и совершенная при злоупотреблении правом, что подразумевает умышленные действия со стороны контролирующих указанную организацию лиц (генеральный директор, учредители (участники)). Таким образом, заявитель был осведомлен о налоговых последствиях вышеуказанной недействительной (ничтожной) сделки в период ее совершения, а не после признания ее ничтожной судом. Следовательно, установленный законом трехгодичный срок на возврат излишне уплаченного налога подлежит исчислению для ООО "ТЫНДАТРАНССТРОЙ-АЛЬФА" с даты уплаты налога в 2017 году, а не с даты подтверждения переплаты налоговым органом, как указал суд апелляционной инстанции.
Постановление от 13 января 2026 г. № А40-267640/2024 (Транснефть – Восток) –
Спорная норма (подп. 19 п. 1 ст. 164 НК РФ) предусматривает предоставление льготы в отношении услуг по размещению, оказываемых неопределенному кругу лиц (потребителей), в то время, как из доводов Общества и представленных в материалы дела документов следует, что принадлежащие ему вахтовые жилые поселки являлись частью его производственной инфраструктуры, были предназначены для обеспечения жизнедеятельности его работников и допускаемых на его производственные объекты работников иных организаций, являвшихся исполнителями работ (услуг) по договорам с Обществом. Кроме того, согласно заявляемым доводам Общество оказывало услуги не физическим лицам (работникам организаций-контрагентов), а юридическим лицам (по перечню на страницах 2-4 решения), не являвшимся непосредственными потребителями услуг по размещению.
ТОП-3 Налоговых споров за 1 полугодие 2024
Земельный налог
Постановление от 26 января 2026 г. № А41-113205/2024 (Жилищно-Строительный-Комплекс Молодежный дом) –
Отказывая в удовлетворении требований заявителя, суды пришли к выводу о неправомерности неприменения обществом при исчислении земельного налога за 2019 год повышающего коэффициента "2", установленного пунктом 15 статьи 396 НК РФ, в отношении спорных земельных участков, применив к спорным отношениям принцип эстоппель. Судами отмечено, что исчисление обществом "ЖСК Молодежный дом" земельного налога за период 2019 год за земельные участки с кадастровыми номерами <...> с применением повышающего коэффициента "2", при отсутствии возражений относительно обоснованности применения инспекцией повышающего коэффициента "4" при исчислении земельного налога за период 2018 год за те же земельные участки, выраженное в оплате доначислений, произведенных инспекцией в решении от 25.05.2022 N 3370, противоречит принципу запрета противоречивого поведения, и, как следствие, такое поведение не может быть признано обоснованным и подлежащим судебной защите.
Страховые взносы
Постановление от 30 января 2026 г. № А40-92049/2025 (Айберри) +
Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Заявитель не получал, о примененном в нему повышенном тарифе узнал после получения указанных решений о привлечении страхователя к ответственности. Отклонение документов телекоммуникационным каналом связи (ТКС) не является подтверждением несвоевременного представления ООО "Айберри" сведений.
Суды с учетом представленных Обществом в материалы дела доказательств указали, что заявитель в 2024 году осуществлял вид деятельности связанный с кодом ОКВЭД 46.49 "Торговля оптовая и прочими бытовыми товарами", что подтверждается документацией заявителя, из которой усматривается, что все выручки страхователя получены по виду деятельности "Торговля оптовая и прочими бытовыми товарами". Данное обстоятельство свидетельствует о том, что страхователь в проверяемый период 2024 года, фактически осуществлял именно вид деятельности связанный с ОКВЭД 46.49, следовательно обоснованно указывало в своих отчетах за 2024 год страховой тариф равный "0,2%" и осуществлял в связи с этим тарифом в установленные сроки начисления и перечисления страховщику страховых взносов. Виды деятельности плательщика страховых взносов, указанные в ЕГРЮЛ, сами по себе, вне связи с реально осуществляемыми видами деятельности, экономического основания не имеют. Право Фонда, установленное в пункте 5 Порядка N 55, основано на предусмотренной в законодательстве опровержимой презумпции, позволяющей Фонду в условиях отсутствия надлежащей информации установить страхователю повышенный тариф страховых взносов, во всяком случае обеспечивающий права застрахованных лиц.
Вопросы налоговой выгоды
Постановление от 27 января 2026 г. № А41-8408/2025 (УМК "Виоком") –
Суды согласились с тем, что документы со стороны спорных контрагентов подписаны неустановленными лицами, так как подписи лиц, подписавших документы, визуально отличаются от их подписей в паспортах, имеются показания генеральных директоров об их фиктивном участии в деятельности организаций, генеральный директор ООО "Бонус" числится умершим на момент подписания УПД.
Постановление от 22 января 2026 г. № А40-25923/2025 (Полис-Гарант) –
В ходе рассмотрения спора судами установлено, что после получения решения о проведении выездной налоговой проверки от 29.12.2022 N 03-36/15.3-472 (13.01.2023) АО "Полис-Гарант", начиная с февраля 2023 года, совершило ряд последовательных и целенаправленных действий (создание ООО "Баррин Офис", внесение в уставный капитал ООО "Баррин Офис" имущества, отчуждение доли в уставном капитале, финансирование акционера на приобретение доли в уставном капитале и т.д.), целью которых являлся вывод активов (имущества) на взаимосвязанное лицо - ООО "Баррин Офис" для уклонения АО "Полис-Гарант" от исполнения налоговых обязательств, установленных налоговым органом по итогам проведенных мероприятий налогового контроля. Суды пришли к выводу, что передача имущества в уставный капитал не имела инвестиционного характера и не была направлена на получение прибыли; реализация доли (100%) в уставном капитале фактически прикрывала реализацию имущества, подлежащую налогообложению НДС; конечной целью было необоснованное применение льготы по НДС (подпункт 12 пункт 2 статьи 149 НК РФ) при реализации долей.
Практика Конституционного Суда за 2024
События за февраль 2026
