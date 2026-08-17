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Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей
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НДФЛ по пенсиям, налоги по наследству, обложение главы филиала в налоговом обзоре

Пока депутаты отдыхают и готовятся к выборам, поговорим о разъяснениях налоговой службы.

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Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

ВК: https://vk.com/yuzvakmaxim

Пока депутаты отдыхают и готовятся к выборам, поговорим о разъяснениях налоговой службы

1. Взносы по руководителю филиала

ФНС России обратила внимание, что правила о минимальном размере страховых взносов по руководителю организации не распространяются на руководство филиала иностранной компании, поскольку филиал не является самостоятельным юридическим лицом (Письмо от 27 февраля 2026 г. № ЗГ-35-11/1862@).

2. НДФЛ по пенсиям и страховым выплатам

Один из налогоплательщиков поинтересовался, можно ли уменьшить страховые и пенсионные выплаты на стандартные, социальные, имущественные и профессиональные вычеты для уменьшения базы по НДФЛ. ФНС считает, что поскольку страховые и пенсионные доходы не относятся к основной налоговой базе, то перечисленные вычеты применять нельзя (Письмо от 27 июля 2026 г. № БС-36-11/6434@).

3. Налоги по наследству

ФНС России разбиралась с моментом появления у наследников обязанности по уплате налога по унаследованному имуществу. Так, указывается, что в отношении недвижимого имущества обязанность появляется с момента открытия наследства. При этом момент регистрации прав в реестре недвижимости не имеет значения. А вот по автомобилю, напротив, значение имеет регистрация на наследника транспортного средства. Соответственно, начисление транспортного налога может начаться только с даты регистрации. Также ФНС напоминает, что если наследодатель имел налоговые долги по наследуемому имуществу, то их придется заплатить в пределах стоимости наследуемого имущества (Сайт ФНС).

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Информации об авторе

Юзвак Максим

Юзвак Максим

Юрист в самозанятый

383 подписчика3 666 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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