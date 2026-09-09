Ключевые выводы Верховного Суда по обложению граждан за 1-ое полугодие 2026

Судебные акты Верховного Суда по налогам и сборам для граждан

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Борьба за подачу иска

Больше года суды не могли разобраться, какой размер пошлины должен уплатить истец. В деле пришлось разбираться Верховному Суду. Так, заявитель подал иск в электронном виде 7 сентября 2024 (а это суббота) и уплатил 300 рублей. Но вы же помните, что после 8 сентября судебная пошлина взлетела в разы, и по такому иску размер уже был 3 000 рублей. Поскольку иск зарегистрировали только 10 сентября, то суды стали требовать уплатить новый размер госпошлины. С таким подходом Верховный Суд не согласился, указав, что иск подан до повышения, поэтому уплачивать нужно было пошлину по старым нормам, то есть 300 рублей. Истец победил, но ждать пришлось 2026 года (Определение от 15 января 2026 г. № 5-КАД25-79-К2).

Последствие продажи земли фермером

Глава крестьянского хозяйства занимался выращиванием урожая и уплачивал сельхозналог (ЕСХН). В дальнейшем он продал земельный участок, на котором осуществлял свою деятельность. Налоговая посчитала, что доходы для продажи должны облагаться НДФЛ, так как продажа земли не может рассматриваться в качестве деятельности, осуществляемой при ведении сельского хозяйства (кроме того, такая деятельность не была заявлена при регистрации фермера). Налогоплательщик же полагал, что учет доходов от продажи земли должен производиться в рамках единого сельхозналога. Это дело дошло до Верховного Суда.

Окончательное решение Верховный Суд принимать не стал и направил дело на новое рассмотрение, указав, что необходимо оценить довод Налогоплательщика, что разовая продажа земли не является самостоятельным видом предпринимательской деятельности и должна рассматриваться в качестве неотъемлемой части деятельности по ведению сельского хозяйства (Кассационное определение от 11 марта 2026 г. № 47-КАД26-1-К6).

Защита добровольцев от штрафа

Гражданин продал недвижимость в начале 2022, а потом отправился на СВО добровольцем. При этом в связи с нахождением в зоне операции не подал декларацию по НДФЛ и не уплатил налог с доходов от продажи. Налоговики, естественно, доначислили налоги, привлекли к ответственности за неуплату налога, а также неподачу декларации. И если с доначислением налога еще можно было согласиться (оснований для освобождения от НДФЛ не было), то с налоговыми штрафами возникает вопрос. Налогоплательщик пошел оспаривать штрафы и нижестоящие суды делают парадоксальный вывод – они указали, что с момента продажи имущества (январь 2022 год) и до ухода добровольцем на СВО (август 2022) у Налогоплательщика было достаточно времени для подачи декларации. Парадокс заключается в том, что крайний срок подачи декларации по НДФЛ за 2022 – 30 апреля 2023. То есть, по мнению судов, Налогоплательщик почему-то должен был заранее подавать декларацию! Иногда диву даешься некомпетентности отдельных судей.

Хорошо, что есть Верховный Суд. Он указал, что для мобилизованных прямо установлена отсрочка по уплате налогов и подаче деклараций пока они находятся в зоне СВО. И несмотря на то, что добровольцы – это не мобилизованные, к ним должен применяться аналогичный подход, поскольку они подвергаются тому же риску и опасности, что и мобилизованные. Короче, штрафы в отношении Налогоплательщика были отменены. Так что справедливость восторжествовала (Кассационное определение от 22 апреля 2026 г. № 41-КАД26-6-К4).

Уголовное дело по налоговикам и его отмена

А в этом деле уголовка уже грозила самим налоговикам. Инспекция пришла к налогоплательщику и изъяла документы с системными блоками. Налогоплательщик, не будь дураком, пошел в полицию и написал на них заявление, которое было зарегистрировано в КУСП (Книга учёта сообщений о происшествиях). Самое удивительное, что этому заявлению дали ход и отправили в Следственный комитет. Тут уже вмешался прокурор, который посчитал, что заявление необоснованно и потребовал отменить регистрацию в КУСП. Собственно вокруг этой регистрации в КУСП и закрутился судебный спор, который дошел до Верховного Суда. Налогоплательщик полагал, что прокурор не имеет права отменять регистрацию в Книге происшествий, и нижестоящие суды считали также. Но Верховный Суд с такими выводами не согласился, признав, что отмена регистрации в заявления в КУСП не противоречит законодательству (Кассационное определение от 22 апреля 2026 г. № 19-КАДПР26-2-К5).

Налог на Тойоты

Любитель Тойот, у которого их было целых 3 (Рав 4, Вокси, Эстима), не любил платить за них транспортный налог – понимаем, но осуждаем. Налоговая, узнав про неисполнение святой конституционной обязанности, пошла в суд взыскивать транспортный налог за 2017, 2021, 2022 года. Нижестоящие суды посчитали, что за 2017 год налог уже не взыскать, так как все сроки на взыскание пропущены, а вот за другие года заплатить придется. Но наш налогоплательщик не сдавался и пошел в Верховный Суд. А там выяснилось, что у него есть статус ветерана боевых действий, что исключало уплату налога за 2022. В итоге, придется платить только за 2021. Вот что значит бороться до конца (Кассационное определение от 29 апреля 2026 г. № 18-КАД26-18-К4).

Освобождение от госпошлины

Заявитель обратился с кассационной жалобой, одновременно прося освободить его от уплаты госпошлины. В качестве обоснования заявитель представил выписку, в соответствии с которой на его счете было менее 40 рублей. Однако кассационный суд отказался освобождать от госпошлины. Описанная ситуация стала предметом рассмотрения Верховного Суда, который не поддержал подход нижестоящей инстанции.

Во-первых, Верховный Суд отметил, что необходимо было разъяснить Заявителю, какие документы необходимо было представить для освобождения от пошлины. Во-вторых, по мнения Верховного Суда, выписки из банка была достаточно для подтверждения факта невозможности уплаты пошлины (Кассационное определение от 20 мая 2026 г. № 18-КАД26-9-К4).

Порядок возбуждения дел по налогам

Налоговая провела проверку организации и выявила недоимку достаточную для уголовной ответственности. Материалы проверки были переданы в следственные органы и тут все завертелось. Генерального директора осудили за уклонение от налогов. Но всплыл один нюанс – материалы от налоговиков были переданы следствию раньше времени (до принятия решения по проверке, до вступления его в силу, до конца срока погашения недоимки). Верховный Суд счел это существенным нарушением и отменил приговор с направлением дела на новое рассмотрение (Определение суда Кассационной инстанции от 26.05.2026 № 5-УД26-43-К2).

НДФЛ при дарении нежилой недвижимости

Верховный Суд снова обратился к проблеме НДФЛ при дарении коммерческой недвижимости между родственниками (ранее этот вопрос уже поднимался в апреле, о чем рассказывалось в обзорах). В целом позиция Суда остается прежней, дарение между близкими родственниками нежилых объектов не должно влечь доначисления НДФЛ. При этом не имеет значения, что объект дарения будет использоваться в предпринимательстве (Кассационное определение от 03.06.2026 № 44-КАД26-3-К7).

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