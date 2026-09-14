Новый лимит для самозанятых, ограничение блокировки счетов, госпошлина по оружию в видеообзоре
Рассматриваются события в налоговой сфере за август 2026.
Рассматриваются события в налоговой сфере за август 2026
ВК: https://vk.com/yuzvakmaxim
Содержание:
00:00 - Превью
00:06 - Начало (общая оценка)
00:41 - Уточнение по госпошлине на оружие - Законопроект № 1322090-8
01:35 - Повышение лимита доходов для самозанятых - Законопроект № 1324485-8
03:06 - Смягчение последствий блокировки счетов налогоплательщиков - Законопроект № 1321550-8
05:03 - Конец
Налоговые новости за август 2026 (видео)
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События за сентябрь 2026
Взносы на питание, назад в налоговое будущее, смягчение штрафов - ссылка
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