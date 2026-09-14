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Юзвак Максим
Законопроекты
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Новый лимит для самозанятых, ограничение блокировки счетов, госпошлина по оружию в видеообзоре

Рассматриваются события в налоговой сфере за август 2026.

1,4 тыс. просмотров65 открытий

Рассматриваются события в налоговой сфере за август 2026

ВК: https://vk.com/yuzvakmaxim

Содержание:

Налоговые новости за август 2026 (видео)

Если видео не воспроизводится - резервная ссылка

События за сентябрь 2026

  • Взносы на питание, назад в налоговое будущее, смягчение штрафов - ссылка

Информации об авторе

Юзвак Максим

Юзвак Максим

Юрист в самозанятый

382 подписчика3 680 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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