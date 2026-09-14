Новый лимит для самозанятых, ограничение блокировки счетов, госпошлина по оружию в видеообзоре

Рассматриваются события в налоговой сфере за август 2026.

Взносы на питание, назад в налоговое будущее, смягчение штрафов - ссылка

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00:41 - Уточнение по госпошлине на оружие - Законопроект № 1322090-8

Рассматриваются события в налоговой сфере за август 2026

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