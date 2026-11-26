Споры по особенной части налогового права в Арбитражном суде Московского округа

За налоговыми новостями можно следить в:

ВК: https://vk.com/yuzvakmaxim

Налог на прибыль

Постановление от 22 июня 2026 г. № А40-186261/2025 (Банк-Т) –

Как установлено судами, требования к Глазкову Ю.В. и Семенихину А.В. были направлены на компенсацию последствий негативных действий указанных лиц по доведению "Банк-Т" (ОАО) до банкротства, невозможность погашения долга перед кредиторами возникла в результате недобросовестного поведения КДЛ. Из указанного выше и в соответствии с определением Арбитражного суда города Москвы от 10.05.2023, судами указано на то, что суммы субсидиарной ответственности взыскиваются в пользу самого банка, а не его кредиторов, в связи с чем право требования по указанному обязательству возникло у "Банк-Т" (ОАО). При таких обстоятельствах, суды первой и апелляционной инстанций обоснованно пришли к выводу о том, что спорная сумма является возмещением ущерба, причиненного имуществу юридического лица. Заявитель в нарушение пункта 3 статьи 250 НК РФ неправомерно не включил во внереализационные доходы суммы денежных средств, взысканных с КДЛ в его пользу в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам должника в периоде вступления в законную силу определения суда.

Постановление от 10 июня 2026 г. № А40-139265/2025 (Мосэнерго) –

результат по операциям реализации долей участия, подпадающим под действие статьи 284.2 Налогового кодекса Российской Федерации, должен учитываться исключительно в рамках самостоятельной налоговой базы, облагаемой по ставке 0 процентов, и не может уменьшать налоговую базу, облагаемую по общей ставке налога на прибыль организаций. Иное толкование положений главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации фактически приводило бы к возможности уменьшения налоговой базы, облагаемой по общей ставке налога, на отрицательный финансовый результат, полученный по операциям, в отношении которых законодатель предусмотрел специальный льготный режим налогообложения.

Отсутствие в НК РФ прямого запрета на учет спорного убытка в текущем налоговом периоде не свидетельствует о наличии у налогоплательщика права на уменьшение общей налоговой базы, поскольку соответствующее ограничение вытекает из системного регулирования порядка определения самостоятельных налоговых баз, установленных статьями 274, 283, 284 и 284.2 НК РФ.

Постановление от 5 июня 2026 г. № А40-45929/2022 (ГАЗПРОМНЕФТЬ - МОСКОВСКИЙ НПЗ) –

На момент принятия обществом решения о списании затрат по 4-му лицензионному платежу по договору от 26.06.2013 установка "Флексикокинг" не была введена в эксплуатацию, к учету в качестве объектов основных средств не принималась. При таких обстоятельствах, учитывая, что установка "Флексикокинг" не является ни объектом основных средств, ни иным имуществом, монтаж которого не завершен, отсутствуют основания для учета данных расходов в соответствии с подпунктов 8 пункта 1 статьи 265 НК РФ. Спорный платеж был совершен в 2020. В то время как с 2016 уже очевидно отсутствовала экономическая целесообразность создания основного средства, что подтверждается перечисленными документами самого общества.

Доводы общества относительно того, что обязательство по перечислению последнего лицензионного платежа в 2020 году сохранилось и подлежало исполнению, и в случае неисполнения данного обязательства, последний лицензионный платеж был бы взыскан с общества принудительно с дополнительным возложением на общество сумм неустойки, мер ответственности за нарушение договора, а также компенсации расходов по рассмотрению возникшего спора, обоснованно отклонены судом. Налоговый кодекс закрепляет критерии, по которым те или иные затраты, могут быть учтены при исчислении налога на прибыль организаций. Включение расходов, не предусмотренных НК РФ, исключительно по причине их фактического несения организацией, носит произвольный характер и противоречит нормам законодательства о налогах и сборах. Наличие гражданско-правовых обязательств правомерно не признано судами обстоятельством, дающим в любом случае право уменьшить размер налоговых обязательств по налогу на прибыль.

Земельный налог

Постановление от 26 июня 2026 г. № А40-282140/2024 (ИПУ РАН) –

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для нужд Минобороны России производится в зданиях, помещениях и на площадках, которые являются неотъемлемой частью организации и в оперативное управление Минобороны России не передается. Земельные участки, на которых размещаются указанные здания, помещения и учебные площадки, не приобретают статус используемых для обеспечения деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации. Нет оснований считать, что спорный участок предоставлен для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд, поскольку видом разрешенного использования является - "эксплуатация зданий и эксплуатация зданий и сооружений института". Выполнение работ в рамках государственных оборонных заказов не изменяет статус участка. По указанным причинам налогоплательщик не может применять в отношении указанного земельного участка ставку земельного налога 0,3%.

Постановление от 24 июня 2026 г. № А40-175427/2025 (НП ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА "ЦВЕТОЧНЫЙ") +

Позиция налогового органа основана на том, что спорные земельные участки имеют виды разрешенного использования, предусматривающие индивидуальное жилищное либо малоэтажное жилищное строительство, в связи с чем при исчислении земельного налога подлежат применению положения пункта 15 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации. Суд правомерно пришел к выводу о том, что фактическое использование спорных земельных участков связано с размещением и эксплуатацией объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, обеспечивающих функционирование существующего жилищного фонда.

Из системного толкования указанных положений следует, что отнесение земельного участка к одной из названных категорий требует исследования его фактического назначения и использования. Между тем доводы кассационной жалобы фактически сводятся к утверждению о достаточности одного лишь вида разрешенного использования для разрешения спора и направлены на переоценку выводов суда апелляционной инстанции относительно фактического использования спорных земельных участков. Указанные доводы не опровергают выводы суда о нахождении на спорных участках объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (сети газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения), необходимых для обеспечения жизнедеятельности и эксплуатации жилищного фонда коттеджного поселка "Цветочный"; невозможности осуществления застройки (как ранее, так и в настоящее время) на спорных земельных участках.

УСН

Постановление от 17 июня 2026 г. № А41-72872/2025 (ИП Еремина В.И.) +

Отношения по дарению между членами семьи и (или) близкими родственниками по своей природе не предполагают и не могут предполагать экономического (предпринимательского) характера сделки между дарителем и одаряемым, поскольку имущество меняет своего собственника, но остается внутри круга лиц, связанных между собой близким родством. Суд обращает внимание на то, что законодатель применил данный подход к освобождению от уплаты НДФЛ при дарении имущества между близкими родственниками. Между тем, этот подход следует применять и к освобождению от уплаты налога при УСН при дарении имущества между близкими родственниками. Данный подход имеет ту же цель: обеспечить свободу дарения и исключить возникновение ситуаций, когда граждане были бы вынуждены отказываться от совершения дарения своим близким родственникам ввиду возникновения последствий налогообложения данной операции.

Что касается доводов инспекции об ошибочности выводов судов о том, что спорное нежилое помещение находилось в долевой собственности двух физических лиц, не состоящих в родственных отношениях; об использовании спорного нежилого помещения в предпринимательской деятельности, то суд округа отмечает, что эти доводы не имеют правового значения для настоящего спора, поскольку не имеет значения характер использования полученного в дар недвижимого имущества (возможный или фактический), нахождение его в долевой собственности или в собственного одного лица, наличия у дарителя или одаряемого статуса индивидуального предпринимателя.

НДПИ

Постановление от 10 июня 2026 г. № А41-20199/2025 (Омега Сервис) –

ООО "Омега Сервис", ООО "ГаммаИнвестСервис", ООО "ОКНСМ" (ИНН 9731023088), ООО "Транспортное снабжение нерудами", ООО "Моревонеруд" использовали единый трудовой ресурс, в том числе: при представлении интересов проверяемого лица в Министерстве экологии и природопользования Московской области, в удостоверяющем центре по отправке налоговой отчетности; при предъявлении и получении платежных документов на зачисление денежных средств, при получении и обмене электронных ключей, используемых в системе дистанционного обслуживания "Банк-Клиент Онлайн" в кредитных учреждениях, при приобретении канцелярских принадлежностей и хозяйственных товаров в деятельности проверяемого лица и других участников взаимоотношений. Организации, участвующие в схеме, являются взаимозависимыми лицами, отношения которых влияют на результаты заключенных ими сделок и свидетельствуют о существовании между ними согласованных действий, направленных на уклонение от уплаты налога на добычу полезных ископаемых.

Суды, принимая во внимание представленную обществом технологию производства щебня фракционного и песка, указали, что полученный отсев, используемый при производстве песка и щебня, не обладает присущим потерям признаком невозвратности, что препятствует возможности квалификации отсева как отходов (потерь). К потерям относятся не все отходы обработки, а только те потери, которые не использованы для производства продукции и не реализованы потребителем. Как правильно отметили суды, показатели технологических потерь при первичной переработке общераспространенных полезных ископаемых по участкам недр местного значения должны быть отражены в проектной документации по первичной переработке минерального сырья и подлежат согласованию с органами власти субъектов Российской Федерации.

НДД

Постановление от 10 июня 2026 г. № А40-137877/2025 (Белкамнефть) –

Учитывая, что с участков недр, находящихся на режиме НДД, в проверяемом периоде обществом не реализовывался попутный нефтяной газ третьим лицам, налогоплательщику для расчета Цпнг следовало руководствоваться величиной Цгаз, определяемой как оптовая цена на газ за календарный месяц, используемая в качестве предельного минимального уровня оптовых цен на газ, утверждаемая ФАС России, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" для соответствующего субъекта Российской Федерации, где расположен на 50 и больше процентов своей площади участок недр, в отношении которого исчисляется НДД, выраженная в рублях за тысячу кубических метров (без налога щ добавленную стоимость).

В рассматриваемом случае, при условии отсутствия реализации попутного нефтяного газа не взаимозависимым лицам, по строке 090 налоговых деклараций по НДД следует указывать в качестве ЦпНГ величину Цгаз, определенную для соответствующего календарного месяца. При этом суды исходили из того что величина Цгаз, применяемая для показателя Цпнг в случае отсутствия фактов реализации попутного газа налогоплательщиком лицам, не являющимся взаимозависимыми с ним, за календарный месяц, также исчисляется в отношении конкретного участка недр.

Налоговые новости за октябрь 2026 (видео)

Если видео не воспроизводится - резервная ссылка

Материалы за октябрь 2026

Налоговые итоги за октябрь 2026 - ссылка