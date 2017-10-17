Клерк.Ру
 
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Что Сбербанк ответил на сообщения про массовые блокировки карт

17.10.17 00:17
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Проблема блокировки карт физлиц Сбербанком продолжает будоражить социальные сети. На все обвинения в незаконной блокировке банк отписывается совершенно одинаковыми сообщениями. Клерк.Ру тоже удостоился чести получить отписку на публикацию вКонтакте.

Однако отписками проблема не решится. То, что банк должен соблюдать закон, никто не оспаривает. Но беда в том, что соблюдение закона излишне ретивыми работниками Сбербанка может приводить к печальным последствиям. Редакция Клерк.Ру изучила сообщения о блокировке карт на различных интернет-площадках. Картина складывается печальная. Карты блокируются по совершенно непонятным причинам, при этом банк в своих ответах акцентирует внимание на то, что он не обязан давать ответы о причинах блокировки и отказа в обслуживании.

Клиентам блокируют счета даже за переводы на свои собственные карты  из других банков. Им приходится идти с документами и доказывать, что это их деньги, при этом сроки рассмотрения заявлений на разблокировку составляют три дня. У людей срываются сделки по купле-продаже недвижимости, потому что они не могут выполнить условия договоров, но банк это не волнует.

Одна история, рассказанная на портале Банки.Ру, хорошо показывает, как Сбербанк относится к своим клиентам. Жалобу написал военный пенсионер, 25 лет прослуживший в военных силах и продолжающий в данный момент работать в военной части уже по трудовому договору. Ему мало того, что отказали в выдаче социальной пенсионной карты, так еще и рекомендовали закрыть все вклады в банке. При этом, как известно, Министерство обороны, работает только со Сбербанком и не будет переводить зарплату на карты других банков. Клиент (уже явно бывший) недоумевает, как его, военного человека, на старости лет сделали пособником террористов и лишили пенсии и зарплаты. Ответ работника банка выглядит издевательски - пенсионеру предложено открыть сберегательный счет в ближайшем отделении банка для получения пенсии. Каким образом он будет получать свою законную зарплату совершенно непонятно.

Жалобы на действия Сбербанка оставляли и на странице Клерка в Фейсбуке. Так, один из посетителей страницы рассказал о том, что банк не давал снимать деньги с депозитных счетов, т.е. те деньги,  которые клиент сам и положил в банк. Ретивые работники Сбера требовали документы о происхождении денег. К сожалению, подробностей мы не знаем и похожих ситуаций в отзывах на других ресурсах не нашли. Поэтому как часто возникают такие ситуации, неизвестно.

Клерк.Ру рекомендует клиентам Сбербанка (и не только им) ознакомиться с информацией, которую подготовил Сбербанк по причинам блокировки карт. Чтобы минимизировать риски и не остаться без собственных денег.

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Мнения
 
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1 мнение
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Аноним
Сначала они малый бизнес задавили своими незаконными блокировками, теперь за физиков принялись. Понимают что в суд почти никто не пойдёт, это на полгода может растянуться с нашей системой. Правильно тут пишут, что сделки срываются, а есть случаи когда человек за границей находится, а у него карту блокируют. Совершенно пренебрежительное отношение к клиентам. И ведь чувствуют себя уверенно, потому что государство массово лицензии отзывает, и все клиенты в госбанки переходят, куда деваться им, второй раз попадать не хочется. 
P.S.  А заблокированными деньгами банки пользуются бесплатно, вот и получается, что под видом якобы борьбы с терроризмом банки тупо извлекают сверхдоходы..
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Мнения 3
Аноним
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<b>Модератор</b>
Над.К
этот Смирнов А.А. другие письма подписывал или нет  Подписывал. Больше тысячи за последние ...
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Аноним
Так тема отдельных счетов для НДС не новая, если кто помнит на Болгарский опыт кивали и уже вот-в...
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Аноним
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Аноним
Реальный маразм. Миллиарды тех же грефов и наибулиных за бугром и не чего, прозрачности они хотят...
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<b>Модератор</b>
Над.К
здесь банк России и Центральный банк?  Ну если не считать того, что это один и тот же банк, ...
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Аноним
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Аноним
Стаж 15  лет с официальным трудоустройством и будет минимальная пенсия
Из-за чего ПФР может «выкинуть» стаж при оформлении пенсии
Аноним
А при чем здесь банк России и Центральный банк?
Любовники не хотят платить НДФЛ
Аноним
Бегите ребята от этого банка подальше. Я уже так и сделал.
Началась паника из-за сообщений о массовой блокировке сбербанковских карт
Аноним
Аноним, Вы писали:Всё отобрать, а потом выдавать по мере необходимости. Если необходимость по мне...
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Аноним
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Аноним
Кроме популизма ничего в статьях Турова не видел. Ему бы в политику
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Аноним
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Аноним
Не путайте тёплое с мягким!Чиновники потому и идут в чиновники, так как им всё можно.
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<b>Модератор</b>
Над.К
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Любовники не хотят платить НДФЛ
<b>Модератор</b>
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Аноним
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Аноним
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