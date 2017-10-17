Что Сбербанк ответил на сообщения про массовые блокировки карт

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Проблема блокировки карт физлиц Сбербанком продолжает будоражить социальные сети. На все обвинения в незаконной блокировке банк отписывается совершенно одинаковыми сообщениями. Клерк.Ру тоже удостоился чести получить отписку на публикацию вКонтакте.

Однако отписками проблема не решится. То, что банк должен соблюдать закон, никто не оспаривает. Но беда в том, что соблюдение закона излишне ретивыми работниками Сбербанка может приводить к печальным последствиям. Редакция Клерк.Ру изучила сообщения о блокировке карт на различных интернет-площадках. Картина складывается печальная. Карты блокируются по совершенно непонятным причинам, при этом банк в своих ответах акцентирует внимание на то, что он не обязан давать ответы о причинах блокировки и отказа в обслуживании.

Клиентам блокируют счета даже за переводы на свои собственные карты из других банков. Им приходится идти с документами и доказывать, что это их деньги, при этом сроки рассмотрения заявлений на разблокировку составляют три дня. У людей срываются сделки по купле-продаже недвижимости, потому что они не могут выполнить условия договоров, но банк это не волнует.

Одна история, рассказанная на портале Банки.Ру, хорошо показывает, как Сбербанк относится к своим клиентам. Жалобу написал военный пенсионер, 25 лет прослуживший в военных силах и продолжающий в данный момент работать в военной части уже по трудовому договору. Ему мало того, что отказали в выдаче социальной пенсионной карты, так еще и рекомендовали закрыть все вклады в банке. При этом, как известно, Министерство обороны, работает только со Сбербанком и не будет переводить зарплату на карты других банков. Клиент (уже явно бывший) недоумевает, как его, военного человека, на старости лет сделали пособником террористов и лишили пенсии и зарплаты. Ответ работника банка выглядит издевательски - пенсионеру предложено открыть сберегательный счет в ближайшем отделении банка для получения пенсии. Каким образом он будет получать свою законную зарплату совершенно непонятно.

Жалобы на действия Сбербанка оставляли и на странице Клерка в Фейсбуке. Так, один из посетителей страницы рассказал о том, что банк не давал снимать деньги с депозитных счетов, т.е. те деньги, которые клиент сам и положил в банк. Ретивые работники Сбера требовали документы о происхождении денег. К сожалению, подробностей мы не знаем и похожих ситуаций в отзывах на других ресурсах не нашли. Поэтому как часто возникают такие ситуации, неизвестно.

Клерк.Ру рекомендует клиентам Сбербанка (и не только им) ознакомиться с информацией, которую подготовил Сбербанк по причинам блокировки карт. Чтобы минимизировать риски и не остаться без собственных денег.