Клерк.Ру
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Вкладчики забирают деньги из банков. А вы?

Банковская система России столкнулась с оттоком вкладов. За минувший месяц россияне сняли со счетов около 453 млрд. рублей, что в 3 раза превышает отток средств со вкладов в январе 2017.

Почему так происходит? По мнению экспертов, одной из причин является снижение реальных доходов населения. Другая причина – низкая доходность вкладов, что делает этот инструмент накопления не привлекательным.

Кроме того, россияне потеряли веру в финансовую систему. Люди боятся не получить назад свои деньги, временно доверенные банку, утверждают эксперты.

Немалую роль в таких сомнениях сыграли действия АСВ, которое в массовом порядке стало подавать иски в суд, требуя с вкладчиков возврата денег, снятых незадолго до отзыва лицензии у банка.

Как АСВ начало страховать вклады...от вкладчиков. Эксперт про скандальные иски к «физикам»

«Клерк» решил провести опрос на тему оттока вкладов, в котором мы приглашаем вас принять участие.

Вы в последнее время закрывали свои банковские вклады?

Ключевые слова: вклады физических лиц, отток вкладов

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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2 мнения
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Аноним
, Владимир
Пока для нас лучший банк - это трехлитровая банка. Всегда рядом и доказывать не надо откуда ты деньги взял и на что потратить их собираешься. А вот открыв счет в банке, ты вдруг понимаешь, что деньги вовсе и не твои, а ты самый что ни наесть террорист или его пособник...
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Директору
 
Как АСВ начало страховать вклады...от вкладчиков. Эксперт про скандальные иски к «физикам»
 
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АСВ оправдывается и обвиняет сотни вкладчиков в неправомерном получении денег со вкладов
 