Вкладчики забирают деньги из банков. А вы?

Банковская система России столкнулась с оттоком вкладов. За минувший месяц россияне сняли со счетов около 453 млрд. рублей, что в 3 раза превышает отток средств со вкладов в январе 2017.

Почему так происходит? По мнению экспертов, одной из причин является снижение реальных доходов населения. Другая причина – низкая доходность вкладов, что делает этот инструмент накопления не привлекательным.

Кроме того, россияне потеряли веру в финансовую систему. Люди боятся не получить назад свои деньги, временно доверенные банку, утверждают эксперты.

Немалую роль в таких сомнениях сыграли действия АСВ, которое в массовом порядке стало подавать иски в суд, требуя с вкладчиков возврата денег, снятых незадолго до отзыва лицензии у банка.

«Клерк» решил провести опрос на тему оттока вкладов, в котором мы приглашаем вас принять участие.