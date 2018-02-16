Как АСВ начало страховать вклады...от вкладчиков. Эксперт про скандальные иски к «физикам»

Банкротство банков процесс для российской экономики далеко не новый и всегда болезненный. Особенно это касается вкладчиков-физлиц, которые, при несостоятельности банка, теряют свои деньги. Для нивелирования негативных последствий 23.12.2003 г. был принят федеральный закон № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». А в январе 2004 года была создана государственная корпорация — «Агентство по страхованию вкладов».

Основными функциями структуры согласно п. 1 ст. 15 ФЗ № 177-ФЗ является обеспечение функционирования системы страхования вкладов. Это означает, что государственная корпорация страхует вклады физических лиц (с 01.01.2014 г. и индивидуальных предпринимателей) и при наступлении страхового случая выплачивает вкладчикам потерянные средства. Статья 8 закона № 177-ФЗ определяет краткий исчерпывающий перечень страховых случаев. Их всего два: отзыв лицензии у банка и введение моратория на удовлетворения требований кредиторов.

Закон, безусловно, нужный и важный в современных реалиях с учетом того, что по данным портала www.banki.ru с 01.01.2004 г. Центробанк отозвал 864 лицензии у коммерческих банков. Да и наличие системы страхования вкладов значительно повысило доверие к банковскому сектору у населения. Поскольку, как только у банка отзывали лицензию, вкладчики имели право на получение возмещения от Агентства. Собственно и создавалось оно именно для этих целей. Однако в начале февраля 2018 г. произошел, что называется, «сбой в системе». Федеральный закон № 177-ФЗ вступил в противоречие с федеральным законом № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – закон 127-ФЗ).

Суть данного конфликта не столько в юридических коллизиях, сколько в доведении до абсурда ситуации с соблюдением интересов кредиторов. Согласно закону № 127-ФЗ арбитражный управляющий обязан оспаривать сделки, которые привели к ущемлению интересов кредиторов должника. Под особое внимание попадают сделки, совершенные в пределах 6 месяцев до начала процедуры банкротства. В случае с банками процесс их банкротства контролируется и реализуется самим Агентством. Именно оно выявляет те транзакции, которые, по его мнению, подлежат оспариванию и признанию недействительными со всеми вытекающими последствиями.

Не так давно в процедуру банкротства вступили Татфондбанк, Военно-промышленный банк и ИнтехБанк. Агентство, выполняя свои функции, начало оспаривать сделки должников и в массовом порядке подавать иски.

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Парадокс ситуации заключается в том, что ответчиками по искам стали физические лица, а предметом оспаривания – снятие денежных средств этими физическими лицами с депозитных счетов. Следует отметить, что только в Татарстане было подано около 500 подобных исков. В рамках банкротства Военно-Промышленного банка было подано около 50 исков к вкладчикам-физлицам, при этом часть исков была подана через год и более после снятия денежных средств со счетов в банке.

Вполне логично предположить, что граждане распорядились денежными средствами по своему усмотрению и были сильно удивлены тем, что они стали ответчиками в суде. Не говоря уже о предмете иска.

Агентство же мотивирует свои действия тем, что вкладчики, забрав свои денежные средства с депозитов в преддверии банкротства, стали теми кредиторами, в пользу которых было осуществлено преимущественное удовлетворение их требований. Иными словами, по мнению Агентства, усматриваются сделки с предпочтением.

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Процесс оспаривания таких сделок достаточно прост. Если сделка совершена в период между шестью и одним месяцем до вступления в процедуру банкротства, то нужно доказать, что вкладчик действительно вел себя недобросовестно по отношению к банку. То есть он должен был знать о неплатежеспособности банка.

Возникает вопрос, как должен поступить здравомыслящий человек, если он узнал, что банк, в котором на депозите лежат его собственные денежные средства, скоро обанкротится? По мнению Агентства, он, видимо, должен спокойно сидеть и ждать когда же начнут выплачивать страховое возмещение по размещенным средствам во исполнение закона № 177-ФЗ. Однако согласно этому закону максимальная сумма возмещения составляет 1,4 млн. рублей. А как же быть с теми, чьи вклады превышают эту сумму? Они, придя в банк за СВОИМИ деньгами, автоматически становятся недобросовестными кредиторами.

Если же вкладчик закрыл депозит в течение месяца до введения временной администрации, то для таких сделок даже нет необходимости доказывать недобросовестность. Они видимо считаются сделками с предпочтением по умолчанию и подлежат отмене.

При этом суд встает на сторону Агентства и принимает решения о признании сделок недействительными. В ходе рассмотрения дел, как показала практика, вопрос добросовестности вкладчиков не играет практически никакой роли, судье достаточно наличия картотеки в кредитном учреждении на момент снятия денежных средств с депозита.

Принятие такого судебного решения, ведет к тому, что физическое лицо обязано вернуть в банк СВОИ денежные средства и ждать когда же Агентство их отдаст обратно.

А теперь апогей абсурда. Если физическое лицо не в состоянии исполнить судебное решение, то есть вернуть деньги в банк, то инициируется процедура его банкротства!

Получается, что Агентство, выступающее гарантом для возврата вкладов, подает иски на физических лиц, чтобы эти вклады у физических лиц изъять и вернуть в конкурсную массу, чтобы соблюсти интересы вкладчиков-физлиц. Где-то здесь утрачена логика и здравый смысл…