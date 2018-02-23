Из территориальных учреждений Центробанка уволят 5 тыс. сотрудников

В ЦБ грядут масштабные сокращения. В 2018 году свои места в теручреждениях ЦБ покинут 2 тыс. 32 человека, в 2019 году - 1 тыс. 276 человек, в 2020 году - 1 тыс. 922 человека.

В системе торгов «Сбербанк-АСТ» размещена конкурсная документация ЦБ, согласно которой он готов заплатить 37,9 млн рублей поставщику услуг по аутплейсменту - помощи в трудоустройстве высвобождаемым сотрудникам территориальных учреждений. Всего будет уволено 5 тыс. 230 сотрудников, передает «Интерфакс».

Поставщик услуг по аутплейсменту должен будет оказать уходящим сотрудникам психологическую поддержку, провести коммуникационные сессии, помочь с рассылкой резюме и прохождением интервью у будущего нового работодателя.