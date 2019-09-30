Как настроить воронку продаж в 1С

Давайте на чистоту, любой бизнес создается ради получения прибыли. Если продукт не продается, то обязательно надо понимать, почему это происходит и на каком этапе продажи по той или иной причине клиент сливается. Рассказываем, как в этом поможет «1С:УНФ».

Немного про воронку продаж и про то, зачем в этом всем разбираться

Воронка продаж позволяет получить наглядный визуальный анализ процесса продажи на всех его этапах. Причем, не играет особой роли, в какой сфере бизнеса она используется. Основная задача построения успешной воронки продаж — это такая система продажи, в которой как можно больше потенциальных клиентов станут качественными реальными покупателями, то есть чем больше воронка будет похожа на трубу.

Принцип аналитической модели в виде воронки сопоставим с концепцией торговли под названием AIDA. Эта аббревиатура переводится как «внимание» (attention); «интерес» (interest); «желание» (desire) и самое главное — «действие» (action). Эти же принципы используются, когда выстраивается воронка продаж.

Если говорить проще, до того момента пока клиент созреет и потратит деньги на ваш продукт, он проходит по условной воронке обычно четыре стадии: привлечение его внимания, возникновение у него интереса, желание воспользоваться предложением (посещение магазина или сайта), действие (покупка/оплата счета).

Отступление от темы. Женское... Надо сказать, что этот принцип универсален сейчас не только для бизнеса. Например, те, кто на жизнь смотрят прагматично и с расчетом, могут для эффективности поиска мужа/жены тоже использовать воронку продаж. Для этого вначале потребуется стандартно выбрать потенциальный «пул» кандидатов, которые подходят вам по заданным параметрам. Например, возраст, социальное положение, внешность, сфера деятельности, наличие прошлых браков, детей, вредных привычек и т.д. В последующем тех, кто попал в отбор провести их по «воронке продаж» и отсеивать поэтапно: первый контакт, оценка обратной связи, предложение, а в конце — заключение сделки (брака или иные цели). Так на выходе получится итоговый кандидат соответствующий вашим индивидуальным ожиданиям. Отчасти принципы воронки продаж применяются сейчас на популярных сайтах знакомств, если вы присмотритесь. Правда, эффективную систему CRM все равно придется делать самому.

Но вернемся к бизнесу, чтобы визуализировать нужную нам аналитику, необходимо группировать цифровые данные и выводить из них графики для воронки продаж. Это можно делать вручную при помощи офисных программ, а можно проще с использованием готового отлаженного софта в 1С:, где за вас это уже сделали разработчики и сэкономили ваше время.

Посмотрите наглядно, как это реализовано в 1С

По традиционному принципу воронка продаж начинается с лида и проходит до завершения работы по заказу покупателя.

Она помогает отследить полную историю продажи от первого обращения клиента до итоговой продажи и оплаты.

Причем просматривать информацию наглядно можно по-разному. Есть вариант отчета «Воронка продаж по лидам». Он поможет разобраться, сколько лидов конвертировалось в покупателей. И сколько из них дошли до завершения заказа.

Также в «1С:УНФ» есть и другие фишки, например, «Анализ эффективности источников привлечения».

Он позволяет анализировать источники привлечения и оценить, какой из каналов работает эффективнее.

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Информация о том, откуда пришел контакт, теперь:

регистрируется для каждого письма или телефонного звонка;

хранится в карточке клиента;

отражается в заказе.

Что важно, есть возможность планировать сценарий. Так для источника привлечения можно указать плановые и фактические расходы, плановое количество лидов, покупателей, заказов. А также плановую выручку за период.

Мечта любого менеджера — это превращение воронки в трубу, так чтобы количество лидов на «входе» равнялось числу покупателей на «выходе», используя удобные инструменты автоматизации к такой амбициозной цели можно идти побыстрее.

А если кого-то в серьез заинтересовала тема устройства личной жизни, то для этого в свободное от работы время, программу можно приобщить для решения личных задач. Тут, как говорится, все только в ваших руках.